TIM denuncia problemi di sicurezza con le SIM Iliad Italia? Indiscrezioni del 12 giugno

Pedofilia - diocesi Usa versa 210 milioni di dollari a 450 vitTIMe. Arcivescovo : “Grazie a chi ha denunciato” : Oltre 210 milioni di dollari destinati a un fondo per pagare i 450 sopravvissuti agli abusi sessuali, perpetrati contro minori da diversi sacerdoti nei decenni passati. L’arcidiocesi di St. Paul e Minneapolis negli Stati Uniti si appresta a versare il secondo più grande risarcimento – che per l’esattezza corrisponde a 210.290.724 dollari – nello scandalo che ha scosso la Chiesa cattolica degli Usa. Il più grande esborso alle ...

PIACENZA - UCCIDE MOGLIE A COLTELLATE DAVANTI A FIGLIO 17ENNE/ UlTIMe notizie : liti frequenti - nessuna denuncia : PIACENZA, UCCIDE la MOGLIE con tre COLTELLATE alla gola, poi si costituisce: il delitto avvenuto in cucina sotto gli occhi del FIGLIO 17ENNE che ha lanciato l'allarme.(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 08:41:00 GMT)

Vandalismo contro monumento vitTIMe via Fani - denunciato un uomo - : Il presunto autore è un romano di 47 anni incensurato che non risulterebbe avere collegamenti con ambienti eversivi. Nella sua abitazione sono stati trovati i vestiti e la bomboletta di vernice spray ...

Il magistrato anTIMafia denuncia : 'Illegale lo scudetto alla Juventus' : ... il magistrato antimafia è stato ieri tra i relatori del convegno-dibattito 'Il calcio a colori: oltre i cori razzisti e i poteri politici' insieme a Ciro Borriello, assessore allo sport di palazzo ...

CUBA - AEREO CADUTO A L’AVANA/ Ex pilota : “denunciai la compagnia - le 110 vitTIMe si potevano salvare” : AEREO CADUTO a CUBA, 110 morti, peggior disastro dal 1989: donna naturalizzata italiana fra le vittime. Quello avvenuto ieri è uno dei più grandi disastri della storia dell'isola. Un incidente di tale portata, a CUBA non si registrava dal 1989. Sono 110 le vittime in totale, di cui solo 15 finora identificate e una scatola nera ritrovata. Tre superstiti che però, al momento, difficilmente potranno raccontare quanto acCADUTO a bordo ...

Omofobia - più di 50 vitTIMe al giorno : ma solo 1 su 40 denuncia : Più di 50 vittime di Omofobia al giorno. Oltre 20 mila chiamate nell'ultimo anno da tutta Italia. E 3.200 sono ragazzini minorenni. Tra i 12 ed i 25 anni sono oltre 400 i casi di gravi maltrattamenti ...

CANDIDE RENARD DENUNCIA STUPRO AL REALITY KOH-LANTA/ UlTIMe notizie : interrogato per quattro ore il sospettato : CANDIDE RENARD, 21enne figlia del ct del Marocco Harvè: "sono stata stuprata durante il REALITY KOH-LANTA". Ultime notizie: lo show sospeso, il concorrente accusato smentisce tutto(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 19:38:00 GMT)

Altroconsumo denuncia TIM e Wind per le comunicazioni sulla tariffazione mensile : A dire della nota associazione Altroconsumo, TIM e Wind si sarebbero rese protagoniste di pratiche scorrette nei confronti dei propri clienti. Ecco come L'articolo Altroconsumo denuncia TIM e Wind per le comunicazioni sulla tariffazione mensile proviene da TuttoAndroid.

Tariffe a 28 giorni - "TIM e Wind ingannano gli utenti" : la denuncia di Altroconsumo : Tim sta mascherando un rincaro spacciandolo per uno sconto, mentre Wind ha dimenticato di segnalare agli utenti il diritto di recesso a fronte delle modifiche contrattuali. Sono queste le accuse che ...

Cucchi - il carabiniere che ha denunciato i colleghi : “Costretto a lavorare con loro. Ora devo tesTIMoniare ma ho paura” : Ha denunciato i suoi colleghi: sulla morte di Stefano Cucchi sapevano più di quello che avevano detto. È andato dal pubblico ministero e ha messo a verbale i commenti ascoltati in caserma subito dopo l’arresto del geometra romano. Ma adesso che dovrà andare in aula a confermare le sue accuse, l’appuntato scelto Riccardo Casamassima ha paura. Il motivo? “Le pressioni non mancano e io non mi sento tutelato“, dice il ...

Cattolica - non rientra a casa e si finge vitTIMa di stupro di gruppo : denunciata : Cattolica, non rientra a casa e si finge vittima di stupro di gruppo: denunciata Cattolica, non rientra a casa e si finge vittima di stupro di gruppo: denunciata Continua a leggere

Vivendi pronta alla battaglia legale per denunciare il patto occulto su TIM : Vivendi non molla la presa su Tim. Il giorno dopo la sconfitta in assemblea i francesi affilano le armi per il contrattacco che si preannuncia non come una guerra-lampo, ma piuttosto come una guerra di nervi. Secondo fonti finanziarie, i legali di Vivendi starebbero pensando di presentare un esposto a Consob o alla magistratura per verificare l’ipo...