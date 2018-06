TIM dà dettagli daccordo con sindacati : CIG straordinaria e prepensionamenti : Dopo l'annuncio dato stamattina presto dal Ministro dello Sviluppo Luigi Di Maio , la TIM conferma di aver raggiunto nella notte l'accordo con i sindacati - Slc Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-UIL, UGL ...

Meteo Italia LIVE : ulTIMe ore di fresco instabilità al Centro/Sud - Domenica tornano sole e caldo [MAPPE e DETTAGLI] : 1/22 ...

Panchina Real Madrid : è testa a testa Sarri-Conte - ecco gli ulTIMi dettagli : Panchina Real Madrid- C’é anche Antonio Conte in lizza per allenare il Real Madrid la prossima stagione. Il tecnico ex Juventus sarebbe diventato la prima scelta di Florentino Perez in una testa a testa tutto italiano con Maurizio Sarri dopo aver il ‘no’ di Mauricio Pochettino (e Jurgen Klopp. La dirigenza Madridista avrebbe deciso di stringere i tempi non essendo troppa convinta delle soluzioni interne (Guti, Michel e ...

Svelate le date del Summer Festival - di nuovo a guida Maria De Filippi : gli ulTIMi dettagli : Le date del Summer Festival sono finalmente ufficiali. Dopo la parentesi con Wind, la manifestazione è tornata nelle mani della Fascino di Maria De Filippi, che torna alla guida dell'organizzazione con la collaborazione di Friends & Partners Group. Come di consueto, la manifestazione sarà ospitata da Piazza del Popolo in Roma, con la (presumibile) conduzione di Alessia Marcuzzi. Le date per la trasmissione in tv sono fissate a partire ...

Trapelano sfide SetTIMana 5 per Fortnite Battle Royale - dettagli e uscita : Sono state svelate in anticipo le sfide della Settimana 5 della Stagione 4 di Fortnite Battle Royale nonostante sia ancora in corso la Settimana 4. In rete infatti, riportate da Fortnite Intel, sono già apparse tutte le sfide che arriveranno con la Settimana 5 il prossimo martedì 29 maggio. Di seguito è disponibile l’elenco completo di tutto ciò che sta per arrivare con la nuova Settimana di Fortnite Battaglia Reale. Elenco completo sfide ...

Diretta streaming annuncio Battlefield 5 il 23 maggio : orario e ulTIMi dettagli : L’attesa sta per terminare. Questa sera, mercoledì 23 maggio 2018, alle ore 22:00 è in programma la presentazione ufficiale di Battlefield 5, l’attesissimo nuovo capitolo del gioco sviluppato da DICE. Nel corso delle ultime settimane sono trapelati numerosi rumor sul gioco che dovrebbe essere ambientato durante la Seconda guerra mondiale. Queste informazioni sono state confermate da un teaser pubblicato online pochi giorni fa e che potete vedere ...

Meglio tardi che mai su Huawei P8 Lite 2017 TIM aggiornamento B185 - i dettagli : Il Huawei P8 Lite 2017 TIM fa un concreto passo in avanti in queste ore in Italia. L'aggiornamento B185 è sbarcato sull'esemplare che proprio da tempo era a corto di update. Lo stesso firmware, come pure riportato, era stato preannunciato nel mese di aprile e anche se un po' in ritardo, fa la sua comparsa praticamente a fine maggio. Il rilascio è pensato per il modello etichettato come PRA-LX1, appunto la variante di Huawei P8 Lite TIM in ...

Giro d’Italia – Pratonevoso - Jafferau e Cervinia - ecco i tre incredibili tapponi di Giovedì - Venerdì e Sabato dove si deciderà tutto [ALTIMETRIE e DETTAGLI] : Giro d’Italia, tutto in tre giorni: nei tre tapponi alpini in Piemonte tra Giovedì, Venerdì e Sabato si deciderà la corsa rosa. Oltre 8.000 metri di dislivello, 9 Gran Premi della Montagna, 8 chilometri di sterrato e il gran caldo in arrivo, saranno tre giorni terribili Dopo la spettacolare cronometro di Rovereto, il Giro d’Italia ripartirà alle 13:20 di domani da Riva del Garda per una tappa intermedia, molto corta (appena 155km) e ...

Ecco i dettagli dei Rincari TIM : Fino a 2.5€ al mese : Dall’1 Luglio 2018 tantissimi Rincari per gli utenti di telefonia e quelli TIM sono i più colpiti con aumenti che arrivano Fino a 2.5 euro al mese Tra 1 mese, nuovi Rincari per gli utenti della linea Fissa di TIM Fino a 2.5€ Dall’1 Luglio 2018, TIM è pronta ad una nuova ondata di aumenti […]

La reunion di Fedez e J-Ax punterà sull’effetto nostalgia : ulTIMi dettagli prima di San Siro : La reunion di Fedez e J-Ax potrebbe non essere una possibilità remota. I due sono stati ospiti di una delle ultime interviste di Radio Italia, nella quale hanno parlato dei loro progetti futuri e dei dettagli del concerto che terranno il 1° giugno allo Stadio San Siro di Milano per la conclusione del progetto congiunto. Italiana rappresenta l'ultimo singolo del progetto che hanno avviato con Vorrei ma non posto, inserito come colonna sonora ...

Di Maio-Salvini : premier e governo. UlTIMi dettagli ok : 4 Il governo giallo-verde si fara'. Movimento5Stelle e Lega hanno chiuso il cerchio nella serata di ieri sul programma da presentare al Colle. Il tavolo di concertazione che ha lavorato notte e giorno per non far saltare il banco ha definito anche gli Ultimissimi dettagli. Manca la sottoscrizione di Luigi Di Maio [VIDEO] e Matteo Salvini che, tuttavia, si sono dati appuntamento questa mattina alla Camera per confrontarsi non più ...

Valerio Scanu a Scanzonissima il 16 maggio con Donatella Rettore : gli ulTIMi dettagli : Valerio Scanu a Scanzonissima il 16 maggio per la prima puntata. Il nuovo musical game show avrà inizio a partire dalle 21,20 su Rai2 con la conduzione di Gigi&Ross, già alla guida di Made in Sud. La competizione si svolgerà tra due squadre, con i capitani già scelti tra due grandi della musica italiana. Si tratta di Valerio Scanu e Donatella Rettore, chiamati a guidare i due team della prima puntata del nuovo musical game show. ...

Governo - Di Maio vede Salvini nella notte : “Rifiniti gli ulTIMi dettagli. Lunedì aspettiamo chiamata del Colle” : “Lavoro concluso? Dobbiamo rifinire gli ultimi dettagli, diamo il massimo fino all’ultimo. Ho incontrato Salvini, è stato un incontro che è servito a rifinire gli ultimi dettagli di questo Governo. Domani? Domani si va al Colle, spero, ci deve convocare il Presidente”. Così Luigi Di Maio al termine del secondo incontro della giornata con Matteo Salvini. L'articolo Governo, Di Maio vede Salvini nella notte: “Rifiniti gli ...

Governo : nuovo vertice in nottata. Di Maio : 'Rifiniti gli ulTIMi dettagli' : Si è parlato di nuovo di staffetta ma l'ipotesi più gettonata è quella di un premier terzo, una figura politica -