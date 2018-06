Tim | c' è l' accordo Di Maio | Ora la parola ai lavoratori

Tim - Di Maio - MISE - annuncia : Trovato l'accordo sugli esuberi : Teleborsa, - C'è l'accordo sulla vertenza sindacale per TIM . Lo ha annuncia to il vicepremier Luigi Di Maio , leader dei Cinque Stelle, alla sua prima trattativa in qualità di Ministro dello Sviluppo ...

Tim : firmato accordo. Solidarietà-uscite solo volontarie : Nella notte sindacati e azienda hanno raggiunto un'intesa sul futuro dei lavoratori Tim. La cigs di 12 mesi per 29.736 lavoratori è stata tramutata in solidarietà difensiva, mentre i 4.500 esuberi ...

Tim - Di Maio annuncia accordo sulla vertenza. "Ora la parola ai lavoratori" : 'In queste ore abbiamo chiuso l' accordo sulla trattativa Tim che sarebbe scaduto lunedì notte lasciando in cassa integrazione circa 30 mila lavoratori e senza fornire alcuna risposta concreta'. Lo ha ...

Accordo Lega-M5s sulla legitTima difesa. Ma i pm restano liberi di indagare : 'Nessun far west' . Intervistato a Piazzapulita su La 7, Alfonso Bonafede cerca di far chiarezza sulla riforma della legittima difesa che il governo sta eleborando in questi giorni. 'Ora - mette in ...