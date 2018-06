TIKI TAKA RUSSIA | puntata speciale il 13 giugno Le anticipazioni e gli ospiti

Mondiali 2018 - tutti i programmi Mediaset : da "Balalaika" a " TIKI TAKA Russia". Tra i nomi Belen - Blasi e Savino : Dal Mundialito 1981 a Russia 2018 . Solo su Mediaset , per la prima volta in assoluto, tutte le 64 partite dei Mondiali di...

Mondiali 2018 : la conferenza stampa di Mediaset in diretta. Su Italia1 TIKI TAKA Russia : conferenza stampa dei Mondiali a Mediaset Al fischio di inizio manca una settimana esatta. Il prossimo 14 giugno prenderanno il via in Russia i Mondiali di Calcio 2018. Se per i calciofili questa edizione sarà amara, data l’assenza dell’Italia, dal punto di vista televisivo c’è una grossa novità. Tutte le partite saranno trasmesse sui canali Mediaset in chiaro, contornate da appuntamenti speciali ad hoc. Oggi siamo a Cologno ...