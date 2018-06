Thirty Seconds to Mars | ecco perché il chitarrista Tomo Miličević ha lasciato la band

Tomo Milicevic lascia i Thirty Seconds To Mars dopo 15 anni - l’annuncio ufficiale : “È la cosa migliore per me” : Tomo Milicevic lascia i Thirty Seconds To Mars: dopo giorni di indiscrezioni e rumors è ufficiale, purtroppo, l'addio del chitarrista alla band capitanata da Jared Leto. La notizia che ha sconvolto i fan di tutto il mondo arriva a distanza di alcune settimane dai concerti in Italia tra Roma e Bologna, a cui già il chitarrista non ha preso parte, così come per altre date del tour, per "problemi personali". Il chitarrista, violinista e ...

Mike Shinoda in Italia nel 2018 - un concerto a Milano Rocks con i Thirty Seconds To Mars : dettagli e biglietti in prevendita : A distanza di un anno dallo show dei Linkin Park, il ritorno di Mike Shinoda in Italia nel 2018: il cofondatore dei Linkin Park sarà in Italia a settembre con un concerto imperdibile per il suo Post Traumatic Tour! Rapper, cantautore, polistrumentista e produttore discografico, oltre che membro dei Linkin Park, Mike Shinoda si esibirà a Milano Rocks il prossimo 8 settembre, all'Area Expo - Experience di Milano. Mike Shinoda si esibirà lo ...

Recensione : I Thirty Seconds to Mars ritornano con “America” in nome del rock contemporaneo : Thirty Seconds to Mars: a cinque anni da “Love, Lust, Faith and Dreams”, lo scorso 6 aprile è uscito “America”, quinto album in studio del gruppo, che accanto a Jared Leto(chitarra e voce), vede suo fratello Shannon (batteria) e Tomo Milicevic (chitarra). Un mix di stili forse eccessivo, che nonostante la pretesa di abbracciare un rock contemporaneo, spesso cade nell’ostentazione di una banale modernità, sull’impronta dell’elettronica e ...

Laura Pausini guida ancora la classifica Fimi - seguita da Thirty Seconds To Mars e Benji e Fede : Laura Pausini guida ancora una volta la classifica Fimi degli album più venduti della settimana. La cantante di Solarolo è seguita dal nuovo disco dei Thirty Seconds To Mars e dal duo modenese Benji e Fede, rispettivamente al secondo e al terzo posto. Se Fatti Sentire occupa la vetta della classifica, Benj e Fede con Siamo Solo Noise sono stabili sul podio dopo sei settimane dalla pubblicazione. America dei Thirty Seconds To Mars debutta ...

GOAL DEEJAY/ Diletta Leotta intervista Jared Leto dei Thirty Seconds to Mars : Jared Leto ospite di Diletta Leotta: questa sera alle ore 18.50 su Sky Uno va in onda una puntata speciale di “GOAL DEEJAY” con il cantante dei 30 Seconds to Mars.(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 14:50:00 GMT)