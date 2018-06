THIAGO SILVA TORNA AL MILAN Il desiderio del difensore brasiliano sarà esaudito dalla

THIAGO SILVA : 'Tornare per chiudere la carriera sarebbe una cosa bellissima' : ... non molla mai, usa sia il bastone, sia la carota " Video - Newton, il pappagallo Kea che ci regala i suoi pronostici per i Mondiali andando in gol 01:09 Sullo stesso argomento Coppa del Mondo ...

Calciomercato Milan - THIAGO SILVA spinge per il ritorno in rossonero : Calciomercato Milan – Il Milan lavora intensamente per la prossima stagione con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva per il tecnico Gennaro Gattuso, nelle ultime si è proposto per un ritorno in rossonero il difensore Thiago Silva, ecco le dichiarazioni a la ‘Gazzetta dello Sport’: “Come potrei dire di no al Milan? Una squadra che era e resterà per sempre nel mio cuore – ammette il brasiliano ...

Milan - THIAGO SILVA fa sognare i tifosi rossoneri : “sto bene al Paris Saint-Germain - ma tornerei in rossonero” : Impegnato in Russia per i Mondiali 2018, Thiago Silva ha parlato del suo futuro aprendo alla possibilità di tornare in maglia rossonera Thiago Silva e il Milan, un amore mai appassito. Il Paris Saint-Germain ha interrotto il capitolo rossonero del difensore brasiliano che, in futuro, potrebbe anche decidere di prolungarlo. A rivelarlo è proprio Thiago Silva nel corso di un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: “l’età ...

Mondiali 2018 Russia - fallo killer di Kramaric su THIAGO SILVA in Brasile-Croazia. IL VIDEO : Ogni volta che Emery non lo ha schierato infatti è stato sempre per farlo riposare in vista della Coppa del Mondo, dove spera di essere grande protagonista anche Kramaric, autore di 13 reti e 8 ...

Il Psg vince la Coppa - ma capitan THIAGO SILVA solleva il trofeo assieme al Les Herbiers : Dopo il 2-0 che ha deciso la finale tra la corazzata parigina e il club di terza serie, Thiago Silva è stato protagonista dell'atto più bello della serata. Al momento della premiazione: prima di ...

PSG - Emery : 'Mbappé voleva Real o Barça - Neymar non si è inserito bene. THIAGO SILVA mi ha deluso' : Il Paris Saint-Germain l'aveva scelto per l'abilità di condurre il Siviglia ai successi in Europa League, confidando sulle capacità di Unai Emery di replicare il tutto anche in Champions League alla ...

PSG - Emery : 'Ho litigato con THIAGO SILVA - ha rischiato di andarsene' : L'allenatore del Paris Saint Germain Unai Emery , che lascerà al termine della stagione, ha parlato in questi termini della sua relazione col capitano Thiago Silva a SFR Sport : 'Abbiamo avuto diverse discussioni nel primo anno e gli ho fatto presente, dopo aver parlato anche col presidente, che se non avesse cambiato gioco e atteggiamento, avrebbe dovuto andarsene '.

Juve - idea THIAGO SILVA : il club non smentisce : Secondo Rai Sport , circolano voci su un'idea Thiago Silva per la Juventus . In caso di addio al PSG, i bianconeri sarebbero in prima fila. E il club non smentisce, assicurano da Rai Sport .