The Outsider | il libro di Stephen King diventa una serie tv

Amstel Gold Race 2018 - gli outsider : MatThews e Colbrelli per la volata - insidia Alaphilippe e Van Avermaet : Con cinque vincitori diversi nelle ultime sei edizioni, l‘Amstel Gold Race si presenta spesso come una corsa aperta a diverse soluzioni. Per questo, e non solo, gli outsider vanno tenuti in piena considerazione. Nella giornata di ieri abbiamo provato ad individuare i grandi favoriti della vigilia e li abbiamo presentati. Vediamo, però, quali atleti partiranno per provare a sovvertire il pronostico e cogliere un successo prestigioso nella ...