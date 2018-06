calciomercato

: Tevez esalta Lautaro: ‘E’ fortissimo, ricorda me. Inter, ti farà impazzire!’ In Italia ha indossato la maglia della… - interclubpavia : Tevez esalta Lautaro: ‘E’ fortissimo, ricorda me. Inter, ti farà impazzire!’ In Italia ha indossato la maglia della… - StaffBauscia : Tevez esalta Lautaro: ‘E’ fortissimo, ricorda me. Inter, ti farà impazzire!’ - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #Tevez esalta #Lautaro: 'E' fortissimo, ricorda me. #Inter, ti farà impazzire!' -

(Di martedì 12 giugno 2018) Poi il ritorno in patria, in quel Boca dove si rivelò al mondo, l'esilio dorato in Cina e il definitivo ritorno alla Bombonera. Carlos, stella degli Xeinezes , 34enne attaccante argentino, ...