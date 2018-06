ilfattoquotidiano

: Tesla Roadster, l’ultima sparata di Musk: “Propulsori-razzo come optional” – FOTO - Cascavel47 : Tesla Roadster, l’ultima sparata di Musk: “Propulsori-razzo come optional” – FOTO - TutteLeNotizie : Tesla Roadster, l’ultima sparata di Musk: “Propulsori-razzo come optional” – FOTO - MarcoScafati1 : #Tesla #Roadster, l’ultima sparata di #Musk: “#Propulsori-razzo come optional” – FOTO -

(Di martedì 12 giugno 2018) Ipse dixit: “Il pacchetto opzionale “SpaceX” per la nuovaincluderà 10 piccoli propulsori-disposti attorno all’auto. Questi motori migliorano notevolmente l’accelerazione, la velocità massima, la frenata e le capacità dell’automobile in curva. Forse permetteranno persino a unadi volare …”. Recita così l’ultimo tweet di Elonsulla nuova. Nelle risposte allo stesso cinguettio, il funambolico imprenditore sudafricano ha specificato che nessuna auto a benzina sarà in grado di pareggiare le performance della. Insomma, una bella “” che contribuisce a far crescere la curiosità attorno al progetto della sportiva a emissioni zero. Il nome del “pacchetto” optional non è casuale: è lo stesso della compagnia che si occupa di vettori spaziali, fondata dallo stesso. È lecito, quindi, attendersi una ...