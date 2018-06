Tesla Model S Shooting Brake | la celebre supercar elettrica fa spazio alla famiglia FOTO

Tesla - La Model S diventa Shooting Brake : La carrozzeria olandese RemetzCar ha tolto i veli dalla versione di produzione della Tesla Model S Shooting Brake. Inizialmente commissionata da un collezionista, Floris de Raadt, la nuova variante dell'elettrica sarà prodotta in 20 esemplari, tutti costruiti a mano e personalizzati secondo le specifiche dei futuri clienti che potranno vederla per la prima volta il 29 giugno al Concorso dEleganza di Paleis Het Loo che si terrà ad Apeldoorn, in ...

Tesla avrebbe rimborsato un quarto delle prenotazioni per la Model 3 : Risale ormai al 2016 l’annuncio della Model 3, l’auto prodotta da Tesla Motors la società specializzata in automobili elettriche guidata dall’imprenditore Elon Musk, che avrebbe dovuto segnare un importante passo avanti per l’azienda portando alla creazione di un’auto elettrica in grado di rivolgersi ad un pubblico molto più ampio grazie ad un prezzo di partenza decisamente più accessibile. Le premesse per un ...

RemetzCar Tesla Model S Shooting Brake - la Tesla “giardinetta” : Vi piacciono le Tesla ma non potete fare a meno dello spazio per cane e famiglia, pur odiando i crossover tipo la Model X? Lo studio Niels Van Roij Design di Londra, in collaborazione con il carrozziere olandese RemetzCar, ha pensato alla soluzione che può fare al caso vostro. Si tratta della RemetzCar Tesla Model S Shooting Brake, una inedita variante giardinetta della berlina di punta della casa di Palo Alto. Esposta per la prima volta in ...

Tesla Model X 100D - suv tutto elettrico per ogni giorno [PROVA SU STRADA] : Il che, considerando il pionierismo che rappresenta nel mondo Automotive di oggi e ciò che offre, è un prezzo nella media. Non ci sono rivali che offrono una propulsione tutta elettrica, ma per fare ...

Tesla - Musk : "La Model Y sarà svelata il 15 marzo" : L'attesa Tesla Model Y potrebbe essere presentata il prossimo 15 marzo. Questa è almeno la data indicata, tra il serio e il faceto, da Elon Musk nel suo profilo twitter, rispondendo alla domanda di un suo follower. Poco dopo, però, lo stesso numero uno della Casa californiana ha dichiarato che si trattava di uno scherzo "perché le Idi di marzo suonavano bene", pur aggiungendo che potrebbe essere considerato un termine reale, ...

Nuovi problemi per la Tesla Model 3 : ?La Tesla Model 3, la nuova berlina elettrica di Elon Musk, non solo è stata al centro di problemi produttivi ma ora è accusata di frenare poco. Secondo i test effettuati e pubblicati da Consumer Reports - la più importante associazione americana di consumatori – l’auto non ha passato le prove di frenata di emergenza (da 100 chilometri orari a 0) e ha incassato un ...

Tesla Model 3 Dual Motor e Performance - fino a 250 km/h e doppio motore : Per cosa sarà ricordato Elon Musk? Per essere stato uno degli imprenditori più geniali di sempre, per aver inventato un nuovo modo di comunicare o per aver raccontato una montagna di frottole? Quello che è certo è che, ormai, la sua strategia al “rialzo” comincia a mostrarsi per quella che è: un diversivo, appunto, un sistema scientifico per distogliere l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori, da una serie di problemi ...

Tesla - In arrivo la Model 3 da 35.000 dollari. E anche il Supercharger V3 : La Tesla ha confermato per la fine dell'estate il debutto dei sistemi di ricarica rapida di nuova generazione. I Supercharger V3, che avrebbero dovuto proporre un sistema da 350 kW, saranno in realtà capaci di raggiungere i 250 kW, raddoppiando comunque la capacità dei sistemi attualmente presenti sulle strade. Per il momento, è stato lo stesso Elon Musk a fornire i primi dettagli tramite il suo profilo Twitter, quindi è probabile che in futuro ...

Tesla Model 3 - Nuove varianti con doppio propulsore e AWD : La Tesla introduce a listino due Nuove e attese varianti della Model 3. Si tratta degli allestimenti con doppio propulsore e trazione integrale, soluzione replicata dalla sorella maggiore Model S, che saranno declinati in due livelli. L'introduzione delle Nuove opzioni coincide con un ulteriore aumento della produzione della vettura, che, in ogni caso, non ha ancora raggiunto i target previsti. Il motore posteriore a magneti semi permanenti ...

Tesla Model X - In Olanda diventa un'auto medica : Dopo essere entrata in servizio nella Polizia svizzera, la Tesla Model X è stata scelta anche per diventare un'auto medica che assisterà negli interventi le ambulanze olandesi. La UMCG Ambulancezorg ha appena presentato al Rettmobil 2018 di Fulda, in Germania, il nuovo allestimento della Suv californiana a zero emissioni, destinato a entrare in servizio già dalle prossime settimane. Le elettriche in divisa sono sempre più diffuse, ...

Tesla - una Model S si schianta contro camion pompieri. L’Autopilot era inserito? : Altro schianto per una vettura Tesla, altro giro sulle pagine dei principali quotidiani mondiali: bisogna ammettere che la marca americana è decisamente sotto la lente di ingrandimento nell’ultimo periodo. Questo perché, spesso e volentieri, gli incidenti che coinvolgono le auto di Elon Musk sono causati da malfunzionamenti del sistema di guida semiautonoma o presunti tali, come in questo caso. Da qui la moltitudine di dubbi di pubblico e ...

Tesla : Wsj - incidenti e modelli a rilento - emorragia di manager : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Tesla - Un misterioso modello appare in video : Mentre le linee di montaggio della fabbrica di Fremont continuano a sfornare sempre più Model 3, seppur con volumi inferiori rispetto a quelli inizialmente previsti dalla Casa, i tecnici della Tesla non si sono seduti sugli allori e stanno continuando a sviluppare i modelli elettrici attesi per i prossimi anni. Tra questi, oltre alle Model Y, Roadster e al Semi, potrebbe esserci anche la misteriosa vettura mostrata nell'ultimo filmato ufficiale ...

Tesla Model S - La Bosch chiamata in causa per il richiamo : Alla fine di marzo la Tesla ha annunciato una manovra volontaria di richiamo per 125 mila Model S prodotte prima dell'aprile del 2016. Il costruttore ha infatti rilevato che su alcuni Modelli potrebbe verificarsi un malfunzionamento dovuto all'eccessiva usura di uno dei supporti di fissaggio del servosterzo, una componente che, secondo le ultime dichiarazioni della Casa, sarebbe stata fornita dalla Bosch.Colpe addossate al fornitore. "Il ...