Terribile schianto tra tre camion in autostrada | un morto e due feriti nel nodo A1-A14

Tragico schianto in vacanza. Morto un 24enne grave la fidanzata. Un destino Terribile e beffardo : Aspettavano quel momento da tutto l’anno. I biglietti presi, il sole greco, la spiaggia e il mare di giugno. Una vacanza d’amore e sorrisi nel cuore del mare Egeo per una coppia di giovani trentini, Alessandro Grisenti, di 24 anni, e Alessia Rinner, di 22, domiciliati a Baselga di Pinè. E invece, tra il dolore e lo sgomento dei parenti, la gioia si è trasformata in tragedia. I due ragazzi infatti sono stati coinvolti nella giornata di venerdì in ...

Pompei - Terribile schianto in autostrada a Desenzano : muore donna 53enne : Gli ultimi articoli di Cronaca Castellammare - 12enne violentata e minacciata, caccia a un altro del branco Castellammare - Pesca alla foce del rivo Cannetiello? Speriamo di no Gragnano - Traffico di ...

“Allora - sorpasso?”. Poi lo schianto in diretta Facebook. Una Terribile imprudenza costata la vita a 9 persone. E sui social è linciaggio : “Assassino!” : La morte corre sui social. Una storia terribile costata la vita a 9 persone e che ha fatto immediatamente il giro della rete ed ha per protagonista un autista di un pullmino ha fatto partire una diretta facebook con il cellulare mentre era al volante del suo mezzo. Il filmato mostra l’uomo sorridente, poi dopo aver girato la fotocamera sulla strada decide anche di compiere un sorpasso. Distratto dai commenti non si accorge ...

Sangue sulle strade - morta una 18enne e 4 feriti. Uno schianto Terribile - inutile ogni tentativo di salvarle la vita : Ancora una sabato di Sangue sulle strade italiane. Vittima ancora un volta una giovanissima: una ragazza di 18 anni. Gravi altri quattro giovani, trasportati al Pronto Soccorso. È successo poco dopo le 22 quando una chiamata ha allarmato il pronto soccorso che, una volta arrivato lungo al strada statale 34 tra le località di Colfosco e Ponte della Priula in via Mercatelli a Susegana, ha fatto partire i soccorsi. Una volta arrivati sul ...

Georgia - precipita aereo militare portoricano/ Video - il momento del Terribile schianto : tutti morti : Usa, cargo militare portoricano caduto: 9 morti, Video, il terribile schianto sull’autostrada in Georgia. L'aereo era partito da poco e stava compiendo un'esercitazione(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 15:22:00 GMT)

Usa - cargo militare portoricano caduto : 9 morti/ Video - il Terribile schianto sull’autostrada in Georgia : Usa, cargo militare portoricano caduto: 9 morti, Video, il terribile schianto sull’autostrada in Georgia. L'aereo era partito da poco e stava compiendo un'esercitazione(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 09:41:00 GMT)

“Non è vero!”. Riccardo - 20 anni - è morto così. Uno schianto Terribile e per il ragazzo non c’è stato niente da fare. La madre - distrutta - avvertita mentre tornava dal lavoro. L’ennesima vita spezzata troppo presto : Vent’anni compiuti da pochi mesi e la voglia di mettersi in gioco. Era un bravo ragazzo Riccardo, gentile, volenteroso, sempre allegro e pieno di vita. Aveva la spensieratezza della gioventù ma la testa sulle spalle. «Avevamo tutto, non ci mancava nulla – dice la mamma, che non riesce a darsi pace – Il mio Riccardo era il nostro sole». Un cuore distrutto quello di Antonella Gambato, come lo è quello di papà Filippo Pozzato, ...

Terribile schianto motociclista perde la vita : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Terribile schianto motociclista ...

Terribile schianto sulla Copertino-Galatina - 4 feriti. Due ragazzi in codice rosso - : Si conclude tragicamente la prima serata della giornata che sta per finire. Intorno alle 20.30 o poco più, due auto si sono scontrate sulla provinciale che collega Copertino a Galatina. Non si ...

“Tiratelo fuori!”. L’ex sindaco muore nell’auto in fiamme. Prima lo schianto - poi la fine Terribile sotto gli occhi del figlio impotente. Quella che i soccorritori si trovano davanti è una scena agghiacciante : Stavano tornando a casa dopo una giornata di lavoro quando, all’altezza di Latiano lungo la superstrada che collega Brindisi a Taranto l’auto con a bordo Lorenzo Caiolo, 64 anni, si è scontrata con un mezzo che procedeva sullo stesso senso di marcia. Un impatto fortissimo. L’auto che si cappottata diverse volte Prima di incendiarsi. Il conducente, sembrerebbe il figlio 31enne, che riesce ad uscire mentre Caiola è rimasto intrappolato ...

Un Terribile schianto a soli 19 anni - Marika non ce l'ha fatta : ... anche se non ci sono parole giuste per esprimere il dolore che si può provare alla perdita di un figlio, soprattutto in una così giovane età, con ancora tanto da dare al mondo intero.