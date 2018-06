Terremoto; Pirozzi | “Grazie Conte per la sensibilità ma ora aspetto i fatti”

Terremoto - Pirozzi : “Per i fondi priorità ad Amatrice e Accumoli” : “Sono 3 i milioni destinati alle imprese ricadenti nell’area del sisma. Ebbene, è ora di dare la priorità alle imprese dei Comuni massacrati dal Terremoto come Amatrice e Accumoli”. Così in una nota il consigliere regionale del Lazio Sergio Pirozzi, presidente della commissione Ricostruzione. “Avendo ampliato il cratere a oltre 130 Comuni – aggiunge – se non si fa distinzione c’è il rischio che qualcuno ...

Terremoto - Sergio Pirozzi : “servono medici nell’area del cratere” : “La mia provincia, già martoriata, sta subendo in queste ore nuove scosse, e il direttore sanitario della Asl di Rieti cosa fa? Pensa bene di spostare medici di Pronto soccorso dal Presidio Sanitario per destinarli ad altre zone. Mi auguro, come mi ha assicurato il direttore, che si tratti solo di due o tre giorni. Ne chiederò comunque conto all’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato“. Così Sergio Pirozzi, ...

Pirozzi lascia Amatrice : così è diventato un simbolo del post-Terremoto : Sergio Pirozzi, sindaco di Amatrice, colpita dal violento sisma del 24 agosto 2016, oggi lascia il Comune, si dimette dalla carica di primo cittadino e consegna la gestione amministrativa della comunità al vice sindaco...