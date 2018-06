Terremoto nel mare di Ragusa e di Catania

Terremoto Centro Italia : oggi il premier in visita nelle zone colpite : Il premier Giuseppe Conte oggi sarà in visita nelle zone terremotate del Centro Italia: in mattinata è atteso nel Centro storico di Amatrice, si fermerà davanti alla chiesa di Sant’Agostino in fase di ricostruzione, poi si trasferirà al Parco Comunale, dove deporrà un cuscino di fiori ai piedi della lapide commemorativa delle vittime del sisma. Successivamente incontrerà i cittadini e in Comune incontrerà gli amministratori locali. Tappa ...

Terremoto Centro Italia : domani il premier in visita nelle zone colpite : Il presidente del Consiglio domani si recherà nei luoghi colpiti dal Terremoto del 2016: andrà ad Amatrice e ad Accumoli, nel reatino, poi ad Arquata del Tronto (Ascoli Piceno). I vescovi dei luoghi colpiti, interpellati dall’Adnkronos, esprimono “apprezzamento” per la scelta del premier Conte di andare nei luoghi del sisma come primo atto di governo. Mons. Giovanni D’Ercole ha dichiarato: “Mi auguro non sia una ...

Terremoto Centro Italia - il sindaco di Amatrice : “A Conte chiederò lo snellimento delle procedure per la ricostruzione” : “Ho avuto conferma che il premier Conte lunedì ci farà visita ad Amatrice“: lo ha confermato all’ANSA Filippo Palombini, sindaco facente funzione di Amatrice (Rieti). “I temi di cui parleremo sono quelli sul tavolo in questi giorni: lo snellimento delle procedure per la ricostruzione, i villaggi temporanei per i non residenti, la sistemazione delle aree Sae, la viabilità, il sostegno e il rilancio ...

Terremoto - sciame sismico nel Vesuvio nella notte : oltre 16 scosse in un'ora : Mancano pochi minuti alla mezzanotte quanto i sismografi dell'Osservatorio Vesuviano iniziano a registrare un nuovo sciame sismico con epicentro il Vesuvio. Ben sedici i terremoti registrati in...

Terremoto oggi nel Lazio/ INGV ultime scosse : Rieti - sisma M 2.9 ad Accumoli (7 giugno 2018) : Terremoto oggi a Rieti, Lazio: ultime scosse INGV di giornata, sisma M 2.9 ad Accumoli e Amatrice, non ci sono danni segnalati. Tutte le scosse e i dati in tempo reale(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 14:54:00 GMT)

Terremoto di magnitudo 3.1 nel mare di Siracusa : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata stamattina alle ore 7,26 nel mare di Siracusa. Il sisma ha avuto una profondità di 12 km.

Scossa di Terremoto nel Nolano e nella Bassa Irpinia : paura tra i residenti : VISCIANO - Una Scossa di terremoto ha fatto tremare i residenti del Nolano e della Bassa Irpinia. I sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia hanno registrato il...

Scossa di Terremoto nel Mar Ionio - al largo della Sicilia

Terremoto Campania : scossa nella Città Metropolitana di Napoli

Terremoto oggi a Napoli e nell’Irpina/ INGV ultime scosse : sisma M 2.4 anche ad Avellino (5 giugno 2018) : Terremoto oggi a Napoli e nell'Irpinia, le ultime scosse INGV in tempo reale: vibrazioni avvertite anche nella provincia di Avellino. No danni ma la gente scende in strada lo stesso(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 16:42:00 GMT)

Anello di Fuoco : paura per un violentissimo Terremoto dopo l’eruzione del Volcán de Fuego in Guatemala : Un totale di 25 persone hanno perso la vita e oltre 3.000 hanno bisogno di assistenza medica, in seguito alla violenta eruzione del Volcán de Fuego, in Guatemala, che ha emesso una colonna di cenere che ha superato i 9 km di altezza. Gli esperti hanno avvisato che l’aumento dei livelli dell’attività sismica intorno all’Anello di Fuoco potrebbe essere una premessa di terremoti violentissimi e ulteriori eruzioni. Il 2018 ha già visto le eruzioni ...

Terremoto - due scosse nella notte nel reatino ai confini tra Lazio Abruzzo : L'Aquila - Una scossa di magnitudo 3.1 è stata registrata nella notte dall'Ingv tra le province di Rieti e L'Aquila. I comuni più vicini all'epicentro della scossa, delle ore 1.20, sono stati Borbona, Posta e Micigliano, Antrodoco (Rieti), Cagnano Amiterno e Montereale (L'Aquila). Una nuova scossa, con epicentro vicino soprattutto a paesi dell'aquilano, si è poi registrata alle ore 6.48 con una ...