Funzionano imodelli per ladei. Sebbene la strada sia ancora lunga forniscono probabilità accurate, come dimostrano idi rete internazionale Csep, cui l'Italia partecipa con i ricercatori dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), accanto a California, Nuova Zelanda e Giappone. "Non siamo in grado di dire se domani ci sarà un terremoto ma di calcolare delle probabilità", ha detto il sismologo Warner Marzocchi, dell'Ingv.(Di martedì 12 giugno 2018)