Tennis | ATP Stoccarda | Matteo Viola eliminato al primo turno dal più quotato Gilles Simon

Tennis - Ranking ATP (11 giugno) : Rafael Nadal si conferma in vetta - scalano la classifica Fognini - Cecchinato e Berrettini : L’edizione 2018 del Roland Garros è andata in archivio ed il nome del vincitore è sempre lo stesso: Rafael Nadal. Lo spagnolo conquista il suo 11° successo a Parigi, aggiornando i propri record e confermandosi in vetta al Ranking ATP. Una dimostrazione di forza notevole dello spagnolo, in finale, contro l’austriaco Dominic Thiem. Slam francese che ha sorriso anche Juan Martin Del Potro. La semifinale raggiunta nel Major (ko contro ...

Tennis - Ranking Atp : che scalata in classifica per Marco Cecchinato! Guadagnate 45 posizioni. E se vincesse ancora… : Marco Cecchinato sta emozionando tutti gli appassionati di Tennis con la sua pazzesca cavalcata al Roland Garros 2018. Il palermitano si è qualificato alle semifinali del prestigioso torneo parigino dopo aver sconfitto avversari del calibro di David Goffin e Novak Djokovic, ora è tra i migliori quattro del secondo Slam stagionale e la sua classifica sorride. Il 25enne è già certo di salire al numero 27 del Ranking ATP a partire dal prossimo ...

Tennis - ATP Ginevra 2018 : Fabio Fognini cede a Peter Gojowczyk nel remake di Roma. Addio finale : La semifinale del torneo ATP 250 di Ginevra, in Svizzera, segna la vendetta del tedesco Peter Gojowczyk, che batte il nostro Fabio Fognini nel remake degli ottavi di Roma: il Tennista teutonico si impone per 6-4 6-4 in un’ora e 34 minuti di gioco staccando così il pass per la finale del torneo elvetico. Nel primo set l’equilibrio, comunque visto anche a Roma, si spezza nel settimo gioco, quando Fognini perde la battuta e va sotto ...

Tennis - ATP Ginevra 2018 : Fabio Fognini vola in semifinale! Superato in due set Tennys Sandgren : Fabio Fognini conferma il proprio periodo positivo e si impone contro l’americano, numero 55 del mondo, Tennys Sandgren (7-6 7-6) in un 1 ora e 55 minuti di partita. Un match molto lottato, deciso da due tie-break nei quali il ligure è stato abile a giocare al meglio i punti importanti del confronto, guadagnandosi così l’accesso alla semifinale dove affronterà il tedesco Peter Gojowczyk, giustiziere del nostro Andreas Seppi e già ...

Tennis - ATP 250 Ginevra 2018 : Andreas Seppi cede ai quarti al tedesco Peter Gojowczyk : Si ferma ai quarti la corsa di Andreas Seppi nel torneo ATP 250 di Ginevra: sulla terra battuta elvetica l’altoatesino si arrende in tre set al tedesco Peter Gojowczyk, che si impone in due ore di gioco con il punteggio di 6-3 6-7 (3) 6-3. Il teutonico potrebbe affrontare in semifinale Fabio Fognini, che scenderà in campo nel tardo pomeriggio: sarebbe il remake degli ottavi degli Internazionali d’Italia. Nel primo set parte bene ...

Tennis - ATP Ginevra 2018 : Fabio Fognini si impone in rimonta contro Noah Rubin. Il ligure conquista i quarti di finale : Missione compiuta per Fabio Fognini nel match degli ottavi di finale dell’ATP di Ginevra (Svizzera) contro lo statunitense Noah Rubin (n.204 del ranking). Un match in cui l’azzurro ha sofferto molto più del previsto, riuscendo a prevalere in tre set: 6-7 6-2 6-2 in 1 ora e 55 minuti di partita. Per il ligure ci sarà la sfida nei quarti di finale contro l’altro americano Tennys Sandgren (n.55 del ranking). Nel primo set ...

Tennis - ATP Ginevra 2018 : Andreas Seppi accede ai quarti di finale. L’azzurro supera in due set Zapata Miralles : Andreas Seppi accede ai quarti di finale dell’ATP di Ginevra (Svizzera) superando lo spagnolo (n.281 del mondo) Bernabe Zapata Miralles con il punteggio di 7-5 6-3 in 1 ora e 20 minuti di partita. Un match che si è svolto in due giornate, per l’arrivo della pioggia nella giornata di ieri. Seppi, comunque, è stato in grado di conservare la giusta attenzione, facendo suo il match. Nel prossimo turno il trentino se la vedrà con il ...

Tennis - ATP Ginevra 2018 : rinviato a domani il match tra Andreas Seppi e Bernabe Zapata Miralles per pioggia : Dopo alcune ore di attesa, gli organizzatori dell’ATP di Ginevra (Svizzera) hanno preso una decisione: rimandare a domani gli incontri che non si sono completati per via dell’arrivo della pioggia. Tra questi match, sulla terra rossa elvetica, anche il confronto valido per gli ottavi di finale che vedeva Andreas Seppi contrapposto allo spagnolo Bernabe Zapata Miralles (n.281 del mondo). La partita è stata interrotta nel secondo set ...

Tennis - Ranking ATP (21 maggio 2018) : Rafael Nadal torna sulla vetta del mondo! Fabio Fognini irrompe in top 20 : La classifica mondiale ATP utile a delineare le teste di serie del Roland Garros restituisce a Rafael Nadal la vetta della graduatoria: grazie al successo romano il maiorchino scalza nuovamente Roger Federer per 100 punti e si riprende la corona. Poco sarebbe cambiato, dal momento che l’elvetico sarà assente a Parigi. Il tedesco Alexander Zverev intanto sul suolo francese sarà ufficialmente testa di serie numero due nello Slam su terra ...

Tennis - ATP Ginevra 2018 : il derby azzurro va ad Andreas Seppi. Superato in due combattuti set Marco Cecchinato : La fiera delle occasioni sprecate: questo il riassunto del derby tra Andreas Seppi e Marco Cecchinato, che si sono affrontati nel primo turno del torneo ATP 250 di Ginevra. Ad imporsi, sulla terra battuta elvetica, è stato Seppi, numero 7 del seeding, che ha vinto per 7-5 6-4 in un’ora e quaranta minuti di gioco. Cecchinato ha sprecato cinque set point nel primo parziale, dove era avanti 5-1, e sette palle per il controbreak nella seconda ...

Tennis - ATP ROMA : AVANZANO FOGNINI - CECCHINATO E BERRETTINI/ Bene gli italiani agli Internazionali d'Italia : Atp ROMA, AVANZANO FOGNINI, CECCHINATO e BERRETTINI: Bene gli italiani agli Internazionali d'Italia di TENNIS al Foro Italico, nella prima giornata di gare. Cuevas subisce la rimonta(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 23:06:00 GMT)

Tennis - ranking ATP (14 maggio 2018) : Roger Federer torna numero 1 al mondo! Fabio Fognini fuori dalla top 20 : Ora è ufficiale, lo svizzero Roger Federer torna ad essere numero uno al mondo: fatale per lo spagnolo Rafael Nadal la sconfitta patita a livello di quarti di finale a Madrid per mano dell’austriaco Dominic Thiem. Ora l’iberico per scavalcare nuovamente l’elvetico prima del Roland Garros dovrà necessariamente vincere gli Internazionali d’Italia, scattati ieri a Roma. L’unico ulteriore spostamento in top ten riguarda ...

Tennis - ATP Masters 1000 Madrid 2018 : i risultati dei quarti di finale. Chi succederà a Rafael Nadal? : Con la grande sorpresa dell’eliminazione di Rafael Nadal, vanno in archivio i quarti di finale del torneo ATP Masters 1000 di Madrid: definite le semifinali, che domani vedranno opposti l’austriaco Dominic Thiem, carnefice dello spagnolo, ed il sudafricano Kevin Anderson. L’altra sfida sarà tra il canadese Denis Shapovalov ed il tedesco Alexander Zverev. Anderson ha superato in tre set il serbo Dusan Lajovic con il punteggio di ...

DIRETTA / Atp Madrid 2018 Nadal Monfils streaming video e tv : iniziano i match! (Tennis) : DIRETTA Atp Madrid 2018, info streaming video e tv: esordio per Rafa Nadal nel Master 1000 di casa, lo spagnolo affronta Gael Monfils e va a caccia del secondo titolo consecutivo(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 11:51:00 GMT)