Teatro da non perdere al Muggia Festival con Le ultime lune e Moby Dick

L'Estate Sforzesca non lascia sola i milanesi : musica - ballo - Teatro : Come sempre l'iniziativa, promossa dal Comune e giunta alla sesta edizione, mescola generi diversi, cultura e divertimento popolare , tutti gli spettacoli sono gratis o a prezzo contenuto, . Per la ...

BALLETTO/ Manon sulle punte al Teatro dell'Opera di Roma : Dopo 26 anni di assenza, nel 2010, era tornata a Roma un’esemplare Manondi Jules Massenet in co-produzione con l’Opéra di Montecarlo. E' tornata. GIUSEPPE PENNISI(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 06:19:00 GMT)OPERA/ Un "dittico insolito" a CagliariLEOPARDI/ "Gobbosnob": tra ricette e sberleffi, il pessimista che godeva della bellezza

Ravenna Teatro incontra il pubblico. Bene i numeri della stagione - però cultura non è solo numeri : Giudizi veloci sugli spettacoli. Questo è piaciuto. Questo no. E ognuno dice la sua facendo scaturire una pluralità di giudizi a sottolineare proprio la diversità e pluralità dell'offerta, da Va ...

Katia Ricciarelli : il Teatro lirico sperimentale di Spoleto non deve chiudere : Anche Katia Ricciarelli ha espresso la propria solidarietà ai lavoratori del teatro lirico sperimentale auspicando che l'Istituzione di alta formazione per cantanti lirici, nata nel 1947, non chiuda. ...

Se mi lasci non vale : lo spassoso omaggio di Vincenzo Salemme al Teatro napoletano : Se mi lasci non vale Vincenzo (Vincenzo Salemme) e Paolo (Paolo Calabresi) si incontrano per caso in un bar e diventano amici essendo stati entrambi lasciati dalle rispettive compagne. Condividendo il fallimento sentimentale decidono di pianificare una vendetta: faranno innamorare l’uno l’ex compagna dell’altro, approfittando dei loro punti deboli, per poi lasciarle di punto in bianco. Vincenzo ingaggia Alberto (Carlo Buccirosso), un attore di ...

Messina - Lorenzo Crespi non si candida più : "Voglio inaugurare una scuola di cinema e Teatro : Insomma decide in extremis di non entrare in politica, ma di impegnarsi nel sociale dopo la tragica vicenda che lo ha visto protagonista: senza lavoro, malato e ai margini della società. 'Lorenzo - ...

Due date non bastano per saziare la fame di Sfera Ebbasta : sold out il Teatro Concordia di Venaria : Si tratta del primo artista italiano ad aver conquistato record di plays streaming del mondo su Spotify. E tutte le undici canzoni contenute nel suo nuovo album, 'Rockstar' sono entrate ai primi ...

"Non ci sono più le quattro stagioni" al Teatro Orfeo di Taranto : Appunti di meteorologia ed ecologia agraria per salvare clima e cavoli edito da Aboca Edizioni, ideale completamento degli spettacoli. La parola chiave diventa "orto" in questo libro ricco di ...

Il CineTeatro Agorà di Mozzo che non teme i grandi multisala : La sala poi viene utilizzata anche per convegni, spettacoli teatrali, concerti. Da segnalare è la consueta rassegna di commedie dialettali, organizzata dalla filodialettale locale Fom». «Essendo l'...

Kit Harington da Game of Thrones al Teatro inglese : “Accuse di molestie inquietanti ma non scioccanti” : "Tutti sanno", questo è quello che Kit Harington, il sexy re del Nord di Game of Thrones ha rivelato in un'intervista Sydney Morning Herald parlando di molestie sessuali e dei vari casi che sono venuti a galla dopo lo scanalo Weinstein. Tutti conoscono la verità e il fatto che le molestie esistano in questo campo e non solo visto che l'attore analizza la cosa parlando della sua esperienza personale e coinvolgendo anche il teatro ...

Camilleri attore - monologo a Teatro : «Montalbano? Io non lo amo» : «Chiamatemi Tiresia, sono qui per raccontarvi una storia». Inizia così il monologo di cui è autore e protagonista Andrea Camilleri, in scena l'11 giugno al teatro Greco di Siracusa. «Conversazione su ...

Silvestri - ex presidente Iai : 'Dopo i missili - Trump e Putin non faranno nulla - o meglio faranno del Teatro' : Intervista Huffpost. Per l'analista di politica estera Macron e May hanno cercato di arruolare Trump un po' come fecero Sarkozy e Cameron con Obama

Il professor Stefano Silvestri - ex presidente Iai : "Dopo i missili - Trump e Putin non faranno nulla - o meglio faranno del Teatro" : "Macron e May hanno cercato di 'arruolare' Trump, un po' come Sarkozy e Cameron fecero con Obama per la Libia. Solo che Trump è più difficile di arruolare perché è meno attendibile e prevedibile". A sostenerlo, in questa intervista concessa a Huffpost, è uno dei più autorevoli analisti italiani di politica estera: il professor Stefano Silvestri, già presidente dell'Istituto Affari Internazionali ...

Teatro Stabile - chiusura in avanzo nonostante i tagli dei contributi : ... i corrispettivi lordi da bigliettazione in sede passano da 1,95 a 2,3 milioni di euro, facendo segnare un aumento del 19%, mentre il fatturato netto per la vendita di spettacoli a terzi e per ...