Taser ai poliziotti | cos' è e come funziona Sperimentazione a breve | per l' Onu è

Genova - 21enne ucciso in casa durante Tso : indagato agente che ha sparato. Gabrielli : “Presto i Taser per i poliziotti” : È stato iscritto al registro degli indagati per omicidio colposo il poliziotto che lunedì ha sparato al 21enne Jefferson Garcia Tomala, uccidendolo nella sua abitazione a Genova nel corso di un Tso, dopo essere stato aggredito dal ragazzo con un coltello. Un atto tecnico, fa sapere la procura, che vuole accertare se nell’uso considerato legittimo della pistola l’agente abbia in qualche modo ecceduto e se le procedure seguite ...

Gabrielli : presto Taser a poliziotti : 13.20 "presto i poliziotti avranno in dotazione i Taser (le pistole elettriche), così potranno agire in ulteriori condizioni di sicurezza e potranno non arrecare danno eccessivo alle persone in certi interventi". A dirlo è il capo della Polizia, Gabrielli,dopo aver fatto visita a Genova ai due poliziotti delle volanti feriti domenica scorsa, durante un intervento in cui è rimasto ucciso un 20enne sudamericano che stava tentando di accoltellare ...

Franco Gabrielli sul ragazzo ucciso da un agente a Genova : "Presto i poliziotti avranno i Taser in dotazione" : "Presto i poliziotti avranno in dotazione i taser (pistole elettriche) così potranno agire in ulteriori condizioni di sicurezza e potranno non arrecare danno eccessivo alle persone in certi interventi". Lo ha detto il capo della polizia Franco Gabrielli uscendo dall'ospedale San Martino dove ha fatto visita ai due poliziotti delle volanti feriti nell'intervento di domenica scorsa in cui un agente ha dovuto sparare uccidendo un giovane che ...

