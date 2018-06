Tajani | se non si risolve problema migranti | l' Ue è a rischio

Aquarius : Madrid e Parigi criticano l'ItaliaTajani : Ue rischia se non si risolve il nodo : Sta raggiungendo il "porto sicuro" di Valencia gran parte dei migranti della nave ferma in acque maltesi. Il caso è politico: i socialisti europei attaccano Salvini, la Spagna minaccia di denunciare l'Italia e il partito di Macron definisce "vomitevole" la posizione di Roma.

Governo - Tajani : 'Silvio in campo. Salvini capisca che non ha nulla in comune con M5S' : Noi siamo garantisti e loro no, noi siamo liberali e loro no, noi abbiamo una visione politica e loro un'altra. Chiunque si allea con M5s non e' di centrodestra. Mi auguro che Salvini capisca che il ...

Antonio Tajani al Ventotene Festival : "L'Europa ha un futuro solo se non si coltivano gli interessi nazionali" : L'Europa è "di fronte a un bivio" e può avere un futuro a una sola condizione: i Paesi dell'Unione europea non devono coltivare i propri interessi nazionali. Arriva dal Ventotene Europa Festival il monito del presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, che sottolinea: "Le classi dirigenti europee hanno il dovere di guardare oltre l'orto dei propri interessi elettorali"."Possiamo ascoltare le sirene di chi propone di ...

Ue - Tajani : 'Uscire dall'euro e dall'Europa non ha alcun senso' : ' Il dibattito è aperto , e sarà politico- aggiunge-, perché quel bilancio deve essere frutto delle scelte che politica individua come priorità. E questo è messaggio positivo che è partito'. '...

Antonio Tajani : 'Non credo che il matrimonio tra M5S e Pd si farà' : Antonio Tajani , Presidente del Parlamento europeo è ospite di Barbara D'Urso a Domenica Live. Il politico, tra i fondatori di Forza Italia commenta la situazione di impasse del Governo italiano: "Al ...

Tajani dice che l'Europa è preoccupata di un governo non affidabile in Italia : Trieste, 27 apr. , askanews, 'In Europa sono preoccupati di un governo che non sia affidabile e capace di affrontare i problemi dell'Italia che sono anche quelli dell'Europa'. Lo ha dichiarato il ...

SFIDA M5S - DI MAIO VUOLE SALVINI/ Fico spinge per Governo con Pd : Tajani - “Salvini non farà il numero 2” : Berlusconi, "SALVINI è il leader del Centrodestra, no contatti con Pd". Di MAIO a SALVINI, "fino a domani per rompere con FI". Mattarella domani dà incarico a Fico per sondare dem-M5s(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 17:52:00 GMT)

Governo : partiti attendono Colle. Tajani : 'Salvini non andrà a fare il secondo di Di Maio' : Attesa per l'esito del voto molisano ma soprattutto delle decisioni che il capo dello Stato dovrebbe comunicare dopo il termine del mandato esplorativo della presidente del Senato Maria Elisabetta ...

Tajani : 'I Cinquestelle? Le intese non si fanno a colpi di diktat' : Presidente Tajani, qual è il suo bilancio del primo giro di consultazioni? 'Si è dimostrato che il centrodestra è unito. E la riprova è che andremo tutti insieme da Mattarella alla ripresa delle ...

Tajani a Di Maio : “Senza Berlusconi non si fa il Governo” : Il Presidente del Parlamento europea ridimensiona i 5 Stelle precisando che non sono loro i vincitori delle elezioni politiche. Antonio