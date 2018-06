: Aquarius, Tajani: se non si risolve problema migranti, Ue a rischio #Migranti - MediasetTgcom24 : Aquarius, Tajani: se non si risolve problema migranti, Ue a rischio #Migranti - Vi_Cos : RT @RaiNews: Migranti, Tajani: 'quando iniziano ad esserci contrasti su chi deve prendere le navi, quando le navi rimangono in mezzo al mar… - TelevideoRai101 : Tajani 'Migranti vera emergenza Ue' -

La "questione migrazione è strategica perché è a rischio l'intera Ue, se non si affronta e non si risolve questo problema rischiamo di vedere fallire tutto il progetto". Così il presidente del Parlamento europeo Antonio. "La misura è colma, non possiamo più aspettare, perché avremo decine di casi come quelli che stiamo vedendo e con l'estate la situazione peggiorerà". "Prima dell'estate andrò in Niger e poi spero in Libia" dice,dove a breve andrà il ministro Salvini.(Di martedì 12 giugno 2018)