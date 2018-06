Surf | ecco le onde artificiali nelle piscine

Ecco il truck hotel itinerante pensato per gli amanti del Surf : Il sogno di ogni surfer si potrebbe riassumere nella vita di Daniela Carneiro ed Eduardo Ribeiro: inseguire l’onda perfetta giorno dopo giorno, viaggiando senza sosta. La coppia portoghese, però, non ha semplicemente deciso di caricare armi, bagagli e tavole su un pulmino in stile hippie: il loro progetto è andato ben oltre, arrivando alla costruzione di un albergo itinerante su ruote in grado di ospitare fino a 10 persone. Il truck surf ...