Supereroi | le migliori serie tv del 2018

I 10 momenti migliori dei Supereroi Marvel al cinema : Quella dell’universo Marvel al cinema è la storia di un esperimento pazzesco che arriva al culmine in questi giorni in sala: raccontare un unico universo in tante pellicole diverse, costruendo trame che si accumulino negli anni attraverso i molti film dedicati ai singoli personaggi ma tutti interconnessi, film in cui i medesimi attori che sono protagonisti da una parte siano comprimari da un’altra. Farlo in dieci lunghi anni (compiuti proprio ...