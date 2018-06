Summit tra Pallotta e Monchi | balla il futuro di Alisson

Trump affossa il G7 - con un tweet straccia l'accordo firmato. Ira Ue : 'cosi mina la credibilità dei Summit' : Macron: 'La cooperazione internazionale non può essere dettata da pugni di rabbia e parole usa e getta' -

Il Singapore Summit tra Trump e Kim è una scommessa : Singapore, dal nostro inviato. "Se tutto va bene sarà un bene. Ma se va male, allora proietterà un’immagine negativa sulla città. Qualcosa di brutto", dice Kelly, giovane giornalista di Singapore, in caccia di commenti sul summit tra il presidente americano Donald Trump e il leader nordcoreano Kim J

L'ultimo scontro tra falchi americani sul Summit di Singapore : Milano. Nell’ultima puntata del reality di Donald Trump sulla politica estera, il segretario di stato, Mike Pompeo, ha litigato con il consigliere per la Sicurezza nazionale, John Bolton. Per molti non è stato un colpo di scena: c’è un nutrito gruppo di spettatori che da tempo sostiene che i due fal

Il Summit tra Trump e Kim si terrà in un hotel sull'isola di Sentosa : Il summit tra Donald Trump e Kim Jong-un in programma il 12 giugno a Singapore si svolgerà in un hotel sull'isola di Sentosa. Lo ha annunciato Sarah Sanders, portavoce della Casa Bianca, con un tweet. "La sede per il summit di Singapore tra il presidente degli Stati Uniti e il leader Kim Jong-un sarà il Capella hotel sull'isola di Sentosa. Ringraziamo i nostri grandi amici di Singapore per la loro ospitalità", ha scritto ...

Coree, Seul: "entusiasmo e calma" per il summit tra Kim e Trump

Summit Singapore, segretario Stato Usa incontra braccio destro Kim

Corea del Nord : torna in agenda Summit tra Kim Jong-un e Trump : New York- Il summit tra Donald Trump e il leader della Corea del Nord Kim Jong-un torna improvvisamente in agenda. Un incontro a sorpresa tra Kim e il presidente sudCoreano Moon...

Coree - vertice sorpresa Kim-Moon : “volontà di incontrare Trump”/ Usa “procediamo molto bene” : Summit riaperto? : Coree, vertice a sorpresa Kim Jong-un con Moon Jae-in: Pyongyang, "ferma volontà nell'incontrare Trump". Si riapre possibilità del summit in Singapore: Usa, "procediamo molto bene"(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 10:04:00 GMT)

Trump cancella il Summit per sfuggire alla trappola di Kim : 'Il leader nord-coreano ha sfruttato il lato debole di Trump: gli ha proposto un vertice bilaterale facendo leva sulla sua politica narcisistica, il 'deal-maker' che risolve i problemi da solo e che ...

La Corea del Nord minaccia di far saltare il Summit tra Kim e Trump. Critiche a Pence : "Ignorante" : La Corea del Nord minaccia di far saltare il summit di Singapore del 12 giugno se gli Usa restano legati ad "atti illegali e oltraggiosi". Choe Son-hui, vice ministro degli Esteri e volto forte della diplomazia del Nord con gli Stati Uniti, ha rilevato che il faccia a faccia tra il leader Kim Jong-un e il presidente Donald Trump dipende da "decisioni e comportamenti" di Washington. Nel mirino è finito poi il vicepresidente Mike Pence, ...

Coree, incontro tra Trump e Moon in vista del summit con Kim

Coree - incontro tra Trump e Moon in vista del Summit con Kim : Il presidente sudcoreano Moon Jae in è atteso martedì a Washington per un incontro col suo omologo americano Donald Trump, in quella che si configura come una missione finalizzata a contribuire alla ...