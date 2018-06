Stuprata dal mostro del Circeo | il dolore della cugina di Rossella Corazzin | “Quando l’ho

Rapita nel locale - 21enne Stuprata e uccisa dal branco : Si trovava in compagnia di alcuni amici quando un conoscente, insieme ad altri tre giovani, si era avvicinato a lei e, vedendola ubriaca, si era offerta di accompagnarla a casa. Quello che la 21enne...

Stuprata dal branco a 12 anni - arrestati tre minorenni : Tre minorenni sono finiti in manette con l'accusa di aver stuprato una bambina di 12 anni a Castellammare di Stabia (Napoli). La violenza sarebbe avvenuta lo scorso aprile. Dopo un mese di profonda sofferenza la ragazzina aveva rotto il silenzio, deneunciando quanto le era capitato. Dal racconto che aveva fatto, la giovane aveva accettato un passaggio in scooter da uno dei tre, per raggiungere il luogo dove c'era una festa. Ma anziché nel posto ...

Stuprata dal branco di minori : la 12enne rimane incinta : Un orrore che non sembra avere fine. Il fatto è successo nel mese di aprile, quando una ragazzina di Gragnano (Napoli), di appena 12 anni, è stata violentata da un branco di ragazzini, tutti di età compresa tra i 14 e 16 anni. Gli ingredienti per un film dell'orrore ci sono già tutti ma, come se questo non bastasse, la piccola vittima dello stupro è anche rimasta incinta.Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la bambina sarebbe stata ...

Roma - parla la donna Stuprata dal branco : "Mi volevano ammazzare" | Guarda la videointervista : E' stata costretta a salire su un'auto ed è stata abusata da 4 persone. "Mi hanno minacciata con un coltello e mi hanno presa a morsi", racconta

Cannes - Asia Argento dal palco accusa Weinstein e il Festival : 'Stuprata qui quando avevo 22 anni' : La furia di Asia Argento dal palco del Festival di Cannes. Salita sul palco del Grand Théâtre Lumière per premiare la migliore attrice (Samal Yeslyamova di 'Aykà), l'attrice italiana prende il microfono e accusa Harvey Weinstein e lo stesso Festival.--«Nel 1997 - ha detto - fui violentata da Harvey Weinstein qui a Cannes. Allora avevo 21 anni. Questo Festival era il suo terreno di caccia. Voglio fare una previsione: Weinstein non sarà mai più il ...

Stuprata dal branco a Roma - su bottiglie e cicche di sigarette c'è il Dna delle belve : È sul mo zzicone di una sigaretta e su due bottiglie di birra scolate dagli stupratori durante il viaggio dell'orrore in auto e poi buttate sul luogo dello stupro, che i poliziotti di Tivoli e i ...

Stuprata in una Panda rossa dal branco - caccia a 4 uomini. Raggi : 'Rabbia e sgomento' : Costretta con la forza a salire in auto e Stuprata da più persone sotto un cavalcavia nella zona di Tivoli , vicino Roma . È l'incubo vissuto due notti fa da una 43enne che rientrava a casa dopo aver ...

Inferno alla fermata del bus : donna di 43 anni sequestrata e Stuprata dal branco : Una donna di 43 anni sarebbe stata violentata vicino Roma (per la precisione a Guidona) nella notte tra giovedì e venerdì. La vittima è stata stuprata da quattro uomini in mezzo ai campi: è stata prima approcciata...