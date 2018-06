Stuprata dal mostro del Circeo | il dolore della cugina di Rossella Corazzin | “Quando l’ho

Stuprata dal branco a 12 anni - arrestati tre minorenni : Tre minorenni sono finiti in manette con l'accusa di aver stuprato una bambina di 12 anni a Castellammare di Stabia (Napoli). La violenza sarebbe avvenuta lo scorso aprile. Dopo un mese di profonda sofferenza la ragazzina aveva rotto il silenzio, deneunciando quanto le era capitato. Dal racconto che aveva fatto, la giovane aveva accettato un passaggio in scooter da uno dei tre, per raggiungere il luogo dove c'era una festa. Ma anziché nel posto ...

Minorenne Stuprata dal branco - il legale : “Non è incinta” : La ragazzina di 12 anni di Gragnano, violentata dal branco dopo aver accettato un passaggio in scooter da un ragazzino che frequentava per...

Stuprata dal branco di minori : la 12enne rimane incinta : Un orrore che non sembra avere fine. Il fatto è successo nel mese di aprile, quando una ragazzina di Gragnano (Napoli), di appena 12 anni, è stata violentata da un branco di ragazzini, tutti di età compresa tra i 14 e 16 anni. Gli ingredienti per un film dell'orrore ci sono già tutti ma, come se questo non bastasse, la piccola vittima dello stupro è anche rimasta incinta.Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la bambina sarebbe stata ...