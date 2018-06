abruzzoweb

: STRADE L'AQUILA: IRA MARI FIAMMA, ''SOLO RATTOPPI, MOLTE CHIUSE A DUE RUOTE'' - abruzzoweb : STRADE L'AQUILA: IRA MARI FIAMMA, ''SOLO RATTOPPI, MOLTE CHIUSE A DUE RUOTE'' - BarbaraTheatre : L'Aquila: strade e attività allagate - QuotidianiLive : Bomba d'acqua sull'Aquila nella notte, città allagata e strade impraticabili -

(Di martedì 12 giugno 2018) Come detto la politica, 'l'altra', tace ed evidentemente acconsente a che si proceda con azioni che sono l'esatto opposto di una corretta gestione che non è, come logico dedurre, una mala gestione, ...