Storica stretta di mano Trump – Kim Jong-Un Gli USA | “L’incontro è andato molto bene”

Storica stretta di mano tra Trump e Kim Jong-un : ci sono state delle difficoltà “ma le abbiamo superate” : Storica stretta di mano tra il presidente Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un a Singapore, sull’isola di Sentosa. Ci sono state delle difficoltà “ma le abbiamo superate tutte e oggi siamo qui“, ha dichiarato Kim. Il vertice è iniziato alle nove del mattino, le 3 di notte in Italia, nell’hotel Capella, dove sono state issate una vicina all’altra, le bandiere dei due Paesi. La stretta di mano è durata ...

