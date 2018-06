Storica stretta di mano tra Trump e Kim

Trump e Kim - la stretta di mano Storica a Singapore : Rispetto alle ipotesi della vigilia le strette di mano sono state più numerose, non una soltanto, e il colloquio più breve. Da ogni parte, però, si grida al successo. E questo è stato lo storico incontro tra Donald Trump e Kim Jong-un, un successo. Perfettamente in orario,l è avvenuto poco dopo le 9, le 3 in Italia. Il presidente Usa, cravatta rossa d’ordinanza, e il leader nordcoreano, al solito completamente in nero, si sono incontrati ...