Storica stretta di mano tra Trump e Kim Jong-un | ci sono state delle difficoltà “ma le

Kim-Trump - Storica stretta di mano : Corea del Nord e Usa si parlano a Singapore : Singapore - stretta di mano a Singapore tra i due grandi nemici Usa e Corea del Nord : i presidenti Kim e Trump restano a colloquo per un'ora. La diplomazia per battere l'escalation nucleare...

Successo per il vertice Trump-Kim : la Storica stretta di mano fra Usa e Corea del Nord : “Molto, molto bene”. Così ha risposto il presidente Trump ai giornalisti che gli chiedevano come era andato il suo incontro con il leader nordCoreano Kim, subito dopo il loro primo colloquio faccia a faccia. Kim invece ha solo sorriso, senza commentare, quando gli hanno chiesto se era pronto a eliminare le sue armi atomiche....