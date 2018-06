leggioggi

: Stipendi pagati in contante: non si potrà più dal 1° luglio - - LeggiOggi_it : Stipendi pagati in contante: non si potrà più dal 1° luglio - - Filipporega3 : Al movimento volevo dirvi che aziende sfruttano i propri dipendenti con turni di 13 17 ore al giorno riposi tolti e… - charlemagnotto : @Eritrifi Ci sarà sempre una ong che mi porterà da qualche parte, prendendo tanti $$. Finirò in un centro di accog… -

(Di martedì 12 giugno 2018) Dal mese prossimo datori di lavoro privati e committenti non potranno più utilizzare ilper il pagamento degli. A stabilirlo l’articolo 1 commi dal 910 al 914 della Legge n. 205/2017 (Manovra 2018). Introdotto con la finalità di reprimere comportamenti elusivi, il divieto opera indipendentemente dall’ammontare delle somme corrisposte. Lo stop all’uso delper pagare glicoinvolge tutte le forme di rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente da durata e modalità di svolgimento, oltre alle collaborazioni coordinate e continuative e ai soci lavoratori di cooperative. Escluse dal divieto le pubbliche amministrazioni e il lavoro domestico. Facendo esplicito riferimento al termine “retribuzioni” la norma sembrerebbe non comprendere i tirocini, per i quali è prevista solamente un’indennità. Sul punto si auspicano chiarimenti, stante anche la ...