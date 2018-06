Stelle e musica | dalle Supernove ai Buchi neri | viaggio nell' universo estremo

Musica - in 45.000 al San Paolo per omaggiare Pino Daniele. Una parata di Stelle sul palco di “Pino è” : Ieri sera 45.000 persone hanno affollato lo Stadio San Paolo di Napoli per “Pino è”, serata tributo al compianto cantautore e chitarrista blues Pino Daniele, annunciata da un anno e attesissima dagli appassionati di Musica italiana, napoletani e non. Tanti grandi ospiti, tra cantanti, attori e comici, si sono alternati sul palco per omaggiare Pino Daniele con cover riarrangiate di suoi pezzi, brani di repertorio in qualche modo collegati al ...

Wind Music Awards : ecco le Stelle della musica premiate all’Arena di Verona : È tempo di Wind Music Awards! Gli attesissimi premi della Musica italiana tornano il 5 e il 12 giugno dall’Arena di Verona per due prime serate su Rai1 in compagnia delle grandi stelle del panorama Musicale italiano che, come di consueto, verranno premiate per i loro recenti successi discografici (certificati da FIMI/Gfk) e live. A condurre le due serate evento saranno Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Le due serate saranno trasmesse in ...

Astronomia : la nascita delle Stelle diventa musica - “la Canzone della Mosca” : Ricercatori guidati da Aris Tritsis e Konstantinos Tassis, dell’università di Creta e della Fondazione greca per la Ricerca e la Tecnologia – Hellas hanno pubblicato su Science la “Canzone della Mosca“: sono state trasformate in note le vibrazioni prodotte da veloci onde magnetiche nella nube di polveri e gas chiamata Mosca, destinata a formare stelle e pianeti. Vista dalla Terra, la nube di gas e polveri ha la forma di ...

Via Lattea in musica - a ritmo di blues/ Video - ecco il suono delle Stelle : 20 anni di segnali in uno spartito : Un astronomo americano ha trasformato i movimenti dei gas della Via Lattea in una composizione musicale, usando uno speciale algortimo, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 11:10:00 GMT)

Amedeo Minghi dopo “Ballando con le Stelle” ritorna alla musica con un doppio live ed un nuovo singolo : “Tutto il tempo” è il titolo del nuovo seducente singolo di Amedeo Minghi, da venerdì 27 aprile in radio, sulle piattaforme digitali e negozi online. Il brano (etichetta Clodio Music, edizioni musicali La SanBiagio Produzioni) anticipa l’uscita di un doppio live, di prossima pubblicazione. Cosa possiamo fare noi se non affidarci al tempo, che è in grado, con le sue distanze e con i suoi ingranaggi, di farci prendere consapevolezza su ciò ...