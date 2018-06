Squadra quasi pronta | col bilancino alla mano fra M5S e Lega Tlc | editoria e servizi

huffingtonpost

(Di martedì 12 giugno 2018) Ladi Governo ècompletata, mancano solo dettagli, poi sarà il Cdm, convocato per le 20.30 a ratificare le nomine., per gestire al meglio gli equilibri, i vice ministri saranno 8 - di cui 5 a M5S e 3- e i sottosegretari saranno 35 - di cui 20 pentastellati e 15 leghisti.L'accordo è stato raggiunto nel corso di un lungo vertice a Palazzo Chigi,presenza del premier Giuseppe Conte e i due vicepremier Luigi di Maio e Matteo Salvini: sono stati sciolti gli ultimi nodi in particolare quelli riguardanti le deleghe di peso. Ovvero telecomunicazioni,segreti.fine tutte e tre resterebbero in capo ai 5Stelle. Tlc a Luigi Di Maio, che dice: "La crisi della Tim ci fa capire perché è importante che Ministero del Lavoro e dello Sviluppo Economico lavorino all'unisono. Così come è ...