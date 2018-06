Sporting Lisbona | inizia l’esodo dopo gli scontri con i tifosi | in 6 chiedono la

Calciomercato Fiorentina - ufficiale : Bruno Gaspar passa allo Sporting Lisbona : FIRENZE - Bruno Gaspar saluta la Fiorentina . Il difensore portoghese, come annunciato dal club viola attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, passa a titolo definitivo allo Sporting ...

Calciomercato : «Bruno Gaspar nel mirino dello Sporting Lisbona» : FIRENZE - Lo Sporting Lisbona sarebbe sulle tracce di Bruno Gaspar , della Fiorentina . Ad affermarlo è la versione online del giornale portoghese "A Bola", secondo il quale i lusitani sarebbero alla ...

Calcio femminile - Qualificazioni Mondiali 2019 : l’Italia sfida il Portogallo - le lusitane ai raggi X. Squadra compatta con tante giocatrici dello Sporting Lisbona : Venerdì 8 giugno, alle ore 20.45, lo stadio “Artemio Franchi” di Firenze sarà teatro dell’importantissima sfida, valida per le Qualificazioni ai Mondiali 2019 di Calcio femminile in Francia, tra l’Italia di Milena Bertolini ed il Portogallo. Le Azzurre scenderanno in campo con la ferma intenzione di replicare i tre punti, per avere la matematica certezza di chiudere in vetta alla classifica del girone 6, rendendo ...

Calcio femminile - Qualificazioni Mondiali 2019 : il Portogallo ai raggi X. Squadra compatta con tante giocatrici dello Sporting Lisbona : Venerdì 8 giugno, alle ore 20.45, lo stadio “Artemio Franchi” di Firenze sarà teatro dell’importantissima sfida, valida per le Qualificazioni ai Mondiali 2019 di Calcio femminile in Francia, tra l’Italia di Milena Bertolini ed il Portogallo. Le Azzurre scenderanno in campo con la ferma intenzione di replicare i tre punti, per avere la matematica certezza di chiudere in vetta alla classifica del girone 6, rendendo ...

BAS DOST AL MILAN? / Calciomercato - l'attaccante dello Sporting Lisbona sostituirà Nikola Kalinic? : Bas DOST al MILAN? Calciomercato, il lungo attaccante dello Sporting Lisbona si può liberare a parametro zero e volare verso la squadra rossonera di Gennaro Ivan Gattuso.(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 19:39:00 GMT)

Bas Dost al Milan? / Calciomercato - l'attaccante dello Sporting Lisbona può arrivare gratis a Milano : Bas Dost al Milan? Calciomercato, il lungo attaccante dello Sporting Lisbona si può liberare a parametro zero e volare verso la squadra rossonera di Gennaro Ivan Gattuso.(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 17:00:00 GMT)

Follia ultra a Lisbona : giocatori dello Sporting pestati in allenamento : Follia a Lisbona. Un gruppo di circa 50 tifosi dello Sporting, tutti incappucciati, hanno fatto irruzione nel centro sportivo del club portoghese per aggredire giocatori e staff tecnico nel corso dell'allenamento.Il comunicato e l'aggressioneLa società "condanna con fermezza gli aventi che si sono verificati all'Accademia dello Sporting - si legge sull'account Facebook del club - In nessun caso possiamo tollerare atti di vandalismo e aggressione ...

Tifosi dello Sporting Lisbona picchiano i calciatori/ Punti in testa per l'attaccante Dost : Tifosi dello Sporting Lisbona picchiano i calciatori, scene drammatiche dal Portogallo: questo è calcio? Si accende una polemica di fronte a un gesto sconsiderato della tifoseria biancoverde(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 01:19:00 GMT)

TIFOSI DELLO Sporting Lisbona PICCHIANO I CALCIATORI/ Pubblico italiano si schiera con i calciatori lusitani : TIFOSI DELLO SPORTING LISBONA PICCHIANO i calciatori, scene drammatiche dal Portogallo: questo è calcio? Si accende una polemica di fronte a un gesto sconsiderato della tifoseria biancoverde(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 00:20:00 GMT)

Tifosi dello Sporting Lisbona picchiano i calciatori / Scene drammatiche dal Portogallo : questo è calcio? : Tifosi dello Sporting Lisbona picchiano i calciatori, Scene drammatiche dal Portogallo: questo è calcio? Si accende una polemica di fronte a un gesto sconsiderato della tifoseria biancoverde(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 22:10:00 GMT)

Sporting Lisbona - aggredita la squadra : Rodrigo Battaglia pronto a rescindere il contratto : Giornata di tensione nel centro sportivo dello Sporting Lisbona. Il quotidiano portoghese A Bola riporta che alcuni tifosi dello Sporting avrebbero fatto irruzione all'interno del centro del club ...

Shock Sporting Lisbona - tifosi incappucciati aggrediscono i calciatori : Dopo le brutte scene in seguito alla retrocessione dell’Amburgo altro episodio che non ha nulla a che fare con il mondo del calcio, i protagonisti sono stati circa cinquanta ultrà dello Sporting Lisbona, che – secondo quanto riferito dal quotidiano portoghese “A Bola” – hanno fatto irruzione nel centro d’allenamento della squadra aggredendo i calciatori, il tecnico Jorge Jesus ed il suo preparatore. Il motivo? ...

Aggressione shock allo Sporting Lisbona : paura anche per Rui Patricio : Lisbona , Portogallo, - Una cinquantina di ultras dello Sporting Lisbona , secondo quanto riferito da 'A Bola', ha fatto irruzione nel centro d'allenamento della squadra aggredendo alcuni giocatori ...

Sporting Lisbona - Atletico Madrid 1-0 : cronaca e risultato in diretta : cronaca minuto per minuto 35 Seicento secondi più eventuale recupero alla fine della prima frazione di gioco. 32 Lo Sporting Lisbona è a un gol dai supplementari, l'Atletico deve reagire. 29 Passa ...