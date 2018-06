Sporting Lisbona | fuga dopo aggressione

Sporting Lisbona - sei calciatori rescindono il contratto dopo l'aggressione : Fuga di giocatori da Lisbona e dallo Sporting. Un mese dopo l'aggressione con minacce da parte di alcuni tifosi nel centro sportivo del club, diversi calciatori hanno dato mandato ai propri avvocati ...

Calciomercato Fiorentina - ufficiale : Bruno Gaspar passa allo Sporting Lisbona : FIRENZE - Bruno Gaspar saluta la Fiorentina . Il difensore portoghese, come annunciato dal club viola attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, passa a titolo definitivo allo Sporting ...

Calciomercato : «Bruno Gaspar nel mirino dello Sporting Lisbona» : FIRENZE - Lo Sporting Lisbona sarebbe sulle tracce di Bruno Gaspar , della Fiorentina . Ad affermarlo è la versione online del giornale portoghese "A Bola", secondo il quale i lusitani sarebbero alla ...

Calcio femminile - Qualificazioni Mondiali 2019 : l’Italia sfida il Portogallo - le lusitane ai raggi X. Squadra compatta con tante giocatrici dello Sporting Lisbona : Venerdì 8 giugno, alle ore 20.45, lo stadio “Artemio Franchi” di Firenze sarà teatro dell’importantissima sfida, valida per le Qualificazioni ai Mondiali 2019 di Calcio femminile in Francia, tra l’Italia di Milena Bertolini ed il Portogallo. Le Azzurre scenderanno in campo con la ferma intenzione di replicare i tre punti, per avere la matematica certezza di chiudere in vetta alla classifica del girone 6, rendendo ...

BAS DOST AL MILAN? / Calciomercato - l'attaccante dello Sporting Lisbona sostituirà Nikola Kalinic? : Bas DOST al MILAN? Calciomercato, il lungo attaccante dello Sporting Lisbona si può liberare a parametro zero e volare verso la squadra rossonera di Gennaro Ivan Gattuso.(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 19:39:00 GMT)

Follia ultra a Lisbona : giocatori dello Sporting pestati in allenamento : Follia a Lisbona. Un gruppo di circa 50 tifosi dello Sporting, tutti incappucciati, hanno fatto irruzione nel centro sportivo del club portoghese per aggredire giocatori e staff tecnico nel corso dell'allenamento.Il comunicato e l'aggressioneLa società "condanna con fermezza gli aventi che si sono verificati all'Accademia dello Sporting - si legge sull'account Facebook del club - In nessun caso possiamo tollerare atti di vandalismo e aggressione ...

