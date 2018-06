Spese pazze in Regione | assolto l' ex governatore abruzzese Chiodi

Salvini e Le Pen - «cena di Natale a Parigi da 401 euro a testa» : Spese pazze per 427mila euro : Regali, champagne e cene di lusso. Le spese pazze del gruppo degli eurodeputati ENL (europa delle Nazioni e della Libertà), che comprende il Front Nationale francese e la Lega Nord in Italia,...

Le Pen e Salvini - 'una cena a Parigi da 401 euro a testa' : Spese pazze per 427mila euro : Regali, champagne e cene di lusso . Le spese pazze del gruppo degli eurodeputati ENL , europa delle Nazioni e della Libertà, , che comprende il Front Nationale francese e la Lega Nord in Italia, ...

Spese pazze - 30 ex consiglieri regionali del centrosinistra a processo per i rimborsi : Sono stati tutti rinviati a giudizio i 30 ex consiglieri regionali della Sardegna, tutti eletti con il centrosinistra. Tutti sono accusati di peculato aggravato dopo un’inchiesta condotta dal pm Marco Cocco sulle Spese dei gruppi consiliari della legislatura dal 2004 al 2009. Il processo per 29 imputati inizierà il 19 ottobre davanti alla seconda sezione penale del tribunale di Cagliari, mentre Mario Bruno, attuale sindaco di Alghero, sarà ...

Nicolas Cage ha dilapidato 125 milioni di dollari : le Spese pazze in cui ha buttato il suo patrimonio : Ahi ahi, ma cosa combina Nicolas Cage? Pare che l’attore abbia degli hobby e dei gusti molto particolari e soprattutto non sia un grande esperto di economia: scopri cos’è successo nel video! [arc id=”0e50d77f-4fb6-4ff4-a179-6bab00290a6a”] Nicolas Cage non è certo l’unica star che si concede delle spese pazze: nella gallery qui sotto ti raccontiamo gli acquisti più strani delle celeb! Le spese pazze delle star: ph: ...

City - Psg - Milan - United... Spese pazze e k.o. in Europa. Quanti sogni infranti : Non sempre i soldi fanno la felicità o sono sinonimo di vittorie nel calcio, in particolare quando si travalicano i confini nazionali. Ovviamente vincere in Champions o in Europa League diventa ...

Sorrell - il "Napoleone della City" travolto dallo scandalo sulle Spese pazze a carico di Wpp : LONDRA - Il re della pubblicità rovinato da una cattiva pubblicità che si è fatto da solo. Difficile trovare una migliore conferma della regola del contrappasso dantesco. Nel caso di sir Martin ...

“Spese pazze” : altri 19 rinviati a giudizio. A processo anche il senatore Vattuone : Nell’ambito della stessa inchiesta, che riguarda la legislatura 2005-2010, erano già state rinviate a giudizio altre 13 persone