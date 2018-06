Spagna | nel parco spunta il monumento ai politici | cittadini in rivolta contro il potere

Referendum in Spagna : sì al topless nelle piscine pubbliche - : Si è votato nella piccola città di L'Ametlla del Vallès, poco distante da Barcellona. Il 61% si è detto favorevole al seno nudo nelle strutture locali

Toninelli : altri Paesi Ue seguano Spagna : 23.01 "Facciamo appello ai nostri partner europei" affinché seguano l'esempio della Spagna e "aprano anche loro i porti". Così il ministro delle Infrastrutture, Toninelli, al termine del vertice a palazzo Chigi sui migranti. "Chiediamo solidarietà internazionale", aggiunge il ministro. Inoltre, "chiediamo di modificare le normative marittime internazionali. E' corretto che la stessa Nazione di cui la nave è battente bandiera intervenga e non ...

Aquarius - Conte : “Un grazie alla Spagna per solidarietà e uno a Salvini e Toninelli. Per noi flussi migratori sono emergenza” : “Avevamo chiesto un gesto di solidarietà da parte dell‘Unione Europea su questa emergenza. Non posso che ringraziare le autorità spagnole per aver raccolto l’invito”. sono le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la visita di Accumoli, paese del Reatino colpito dal sisma dell’agosto del 2016, sulla vicenda Aquarius. “Ringrazio anche i ministri Salvini e Toninelli“, ha aggiunto, ...

Mondiali 2018 Russia - Sergio Ramos apre le porte della propria stanza nel ritiro della Spagna : VIDEO : ... uno da sempre noto, e tra i calciatori più vincenti di sempre, che recentemente ha però alzato l'asticella fino a diventare uno dei personaggi più chiacchierati di tutto il mondo dello sport , e non ...

Migranti : Spagna - tratte in salvo 231 persone nel Mediterraneo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Mondiali 2018 Russia - nel ritiro della Spagna a Krasnodar : centro da 450 mln ispirato a Bilbao. FOTO : 450 i milioni totali investiti per la Krasnodar Academy, nell'omonima città dove Galitskiy - per Forbes numero 550 tra i più ricchi al mondo e con oltre 12mila negozi di cosmesi sparsi per la nazione ...

Spagna TUNISIA / Streaming video e diretta tv : nelle qualificazioni. Probabili formazioni - quote e orario : diretta SPAGNA TUNISIA Streaming video e tv: Probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita amichevole verso i Mondiali a Krasnodar (oggi 9 giugno)(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 14:52:00 GMT)

Spagna : rendimento sopra l'1 - 4% nell'asta di decennali : Questa mattina il Ministero dell'Economia spagnolo ha collocato 4,52 miliardi di euro in titoli a medio-lungo termine. Il Bono con scadenza 2021 ha segnato un rendimento del -0,037%, contro il -0,145% ...

Spagna - il premier Sanchez : “Nel governo 11 ministri donne su 17” : Spagna, il premier Sanchez: “Nel governo 11 ministri donne su 17” Spagna, il premier Sanchez: “Nel governo 11 ministri donne su 17” Continua a leggere L'articolo Spagna, il premier Sanchez: “Nel governo 11 ministri donne su 17” proviene da NewsGo.

Spagna - il premier Sanchez : 'Nel governo 11 ministri donne su 17' : Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato nella sua prima dichiarazione ufficiale che nel nuovo governo di Madrid "per la prima volta dal ritorno della democrazia ci sono più donne che uomini, ...

Spagna - pronto il “governo rosa” di Pedro Sanchez : nel nuovo esecutivo 10 donne e 5 uomini. Un astronauta alla Ricerca : Il nuovo governo spagnolo sarà il più rosa di sempre. Dopo il giuramento davanti a re Felipe VI, il neopremier e leader del Partito socialista Pedro Sanchez è pronto a presentare al monarca la lista dei ministri del suo esecutivo, formata dopo la mozione di censura e la sfiducia al primo ministro Mariano Rajoy. E secondo i quotidiani iberici, la composizione sarà sì sbilanciata, ma per una volta a favore delle donne: 10 contro 5, e nei ruoli più ...

Nel ritiro della Spagna Joaquin si diverte con i pronostici : 'In Russia sostituirò il polpo Paul' : ... su Instagram, ha postato un video in cui dice di volersi sostituire all'animale diventato famoso durante Sudafrica 2010 per indovinare i risultati delle partite della Coppa del Mondo direttamente ...

Roma in missione nella penisola iberica : blitz di Monchi in Spagna e Portogallo : Il tour europeo di Monchi non conosce soste. Venerdì prima tappa a Montecarlo per parlare, lontano da sguardi indiscreti, con Raiola di Justin Kluivert. Poi ritorno a Roma nel tardo pomeriggio dove ha ...

Spagna : Sanchez - si apre pagina nuova nella storia : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve