Spagna e Francia alzano la voce (non garbatamente) con l'Italia sui migranti : Alla fine la nave Aquarius non andrà in Spagna. Saranno navi italiane a portare i 629 migranti, salvati dalla Ong davanti alle coste della Libia, al porto di Valencia, in Spagna, reso disponibile dal premier Pedro Sánchez. Per farlo non compieranno nessuna tappa intermedia e non attraccheranno in nessun porto italiano. Quella del governo, per il comandante De Falco, coordinatore delle operazioni di salvataggio della Costa Concordia ...

Rally – L’Abarth 124 trionfa in Spagna e Francia : L’Abarth 124 Rally aggiunge due nuove vittorie alla sua stagione già ricca di successi nei campionati Rally di Spagna e Francia In Spagna 4° posto nell’assoluto per la 124 Rally di Monarri (SPA) e Sanjuàn (SPA), vittoria in R-GT e leadership nella classifica 2 Ruote Motrici Nel Rallye des Vosges, in Francia, il francese Astier porta la 124 Rally alla vittoria nella R-GT e nella 2 Ruote Motrici, nell’assoluto è 11°. Successo di classe ...

Mondiali 2018 : le favorite a confronto. Brasile - Germania - Spagna e Francia. Un poker d’assi per la Coppa del Mondo : Meno tre ai Mondiali 2018, appuntamento imperdibile dell’estate sportiva. Giovedì, in Russia, inizierà la rassegna iridata alla quale, come sappiamo, non parteciperà l’Italia. Ma lo spettacolo non mancherà: le pretendenti al titolo saranno 32, ma 4 emergono sulle altre. Sono le quattro favorite per la vittoria: Brasile, Germania, Spagna e Francia. Brasile Inevitabile considerare il Brasile tra i favoriti. Perché sono i Pentacampeao, ...

Basket 3×3 - Mondiali 2018 : definiti i primi quarti maschili - Lettonia-Polonia e Slovenia-Ucraina - e femminili - Spagna-Francia e Cina-Ungheria : Nella terza giornata dei Mondiali di Basket 3×3 in corso di svolgimento a Manila (Filippine) si sono definiti i primi due quarti di finale sia per quanto riguarda il tabellone maschile che per quel che concerne il tabellone femminile. Domani si conosceranno, per entrambi i tornei, le altre quattro squadre che giocheranno per le medaglie nella mattina italiana di martedì 12. Nel torneo maschile, la Pool B, quella più combattuta, vede ...

Mondiali 2018 Russia - amichevoli : vince senza brillare la Spagna - Mbappé salva sull'1-1 la Francia : Spagna-Tunisia 1-0 84' Aspas Aspas, jolly per la Spagna Non brilla la Spagna di Lopetegui in Russia, ma vince comunque nell'ultima amichevole contro la Tunisia giocata già nella terra del Mondiale ...

"La priorità da ministro dell'Agricoltura in questo momento è la problematica della PAC (Politica Agricola Comune), visto e considerato che il 18 giugno saremo a Bruxelles a trattare proprio la tematica della PAC con tutti i ministri...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : le favorite. Neymar la stessla di un super Brasile - talento ed esperienza per Spagna e Germania - la Francia dei giovani può stupire : Quattro squadre in pole per alzare al cielo la coppa più ambita. I Mondiali 2018 in Russia avranno inizio giovedì 14 giugno, ma in tanti già si interrogano su chi potrà fregiarsi del titolo di campione del mondo in un’edizione in cui sono in tanti a giocarsi le proprie chance di primeggiare. Brasile, Germania, Spagna e Francia sembrano disporre di talento e qualità superiori rispetto al resto della comitiva, ma la pattuglia delle outsider ...

Calciomercato Atletico Madrid - dalla Spagna : 'Griezmann resta'. Ma dalla Francia smentiscono : 'Non ha deciso' : Resta o se ne va? Intanto fa gol, come contro l'Italia in amichevole e come per tutta la stagione passata con la maglia dell'Atletico Madrid: ma in futuro quale divisa vestirà? Sono sempre di più i ...

Sovranismo e “popolo” - in Spagna e Francia : Riprendiamo il nostro blog in occasione della svolta avvenuta a Barcellona nelle ultime ore: finalmente, dopo uno stallo politico durato mesi, la Generalitat catalana ha il suo nuovo presidente, Quim Torra. Leader...

LIVE Moto3 - GP Francia 2018 in DIRETTA : sarà sfida tra Italia e Spagna per la vittoria : OASport vi offre la DIRETTA LIVE del GP di Francia 2018, quinta prova del Mondiale di Moto3: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti . Si parte dal warm-up alle ore 8.40. La gara è ...

LIVE Moto3 - GP Francia 2018 in DIRETTA : sarà sfida tra Italia e Spagna per la vittoria : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Francia 2018, quinta prova del Mondiale di Moto3. Sul tracciato di Le Mans si preannuncia un altro confronto appassionante tra Spagna e Italia. Jorge Martin ha ottenuto la 12esima pole in carriera ed ha dato dimostrazione di essere assai in palla sulla sua Honda. Attenzione però a sottovalutare Enea Bastianini, molto consistente nel corso dei turni di prove libere, autore del terzo tempo nelle ...

Milano : in Bicocca si rievoca la battaglia del 1522 tra Francia e Spagna : Milano, 24 apr. (AdnKronos) - La battaglia della Bicocca, uno degli episodi salienti delle 'guerre d'Italia' combattute nel '500 tra Francia e Spagna per il dominio dell'Europa, rivive nei territori in cui ebbe luogo. Venerdì prossimo, 27 aprile, nel campus dell'Ateneo, per il secondo anno consecuti