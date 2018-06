Spacca tutto e sfogati | la stanza della rabbia arriva in Italia INFO e VIDEO

meteoweb.eu

: @IRAMAPLUME spacca tutto, ora inizia un nuovo percorso. noi siamo con te?? - _federicossmile : @IRAMAPLUME spacca tutto, ora inizia un nuovo percorso. noi siamo con te?? - NiaGuaita : Spacca tutto e sfogati, la stanza della rabbia arriva in Italia - BinaryOptionEU : Spacca tutto e sfogati, la stanza della #rabbia arriva in #Italia /VIDEO -

(Di martedì 12 giugno 2018) Dopo America e Giappone, anche inla. La parola d’ordine è una: distruggere per sfogarsi e liberarsi da stress e ansia. E si può scegliere anche una colonna sonora per la devastazione in atto. Non c’è nessun’altra regola nella ‘Rage room’, la “”, il locale all’interno del qualeè concesso per sfogarsi. Piatti, bicchieri, mobili, vecchi televisori, bottiglie di vetro, vasi, stampanti, lettori dvd.a disposizione,da ‘sfascare’. Dove si trova? Nel milanese, precisamente a Legnano. Ma come funziona? Ebbene la “sessione” dura 15 minuti. Ci sono tre livelli disponibili: basic – venti oggetti, un vaso e un elettrodomestico da rompere con un piede di porco -, premium – trenta oggetti e il solito piede di porco – e deluxe, che regala ...