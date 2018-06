Sorellina sta morendo di tumore | il saluto del bimbo di 6 anni commuove il mondo

6 anni - carezza alla Sorellina che sta morendo di tumore/ La foto su Facebook commuove : “pregate per noi” : La carezza degli innocenti: a 6 anni saluta la sorellina di 4 che sta morendo di tumore . La foto su Facebook commuove il mondo e noi stessi: "pregate per noi", l'anticipo di un "oltre"(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 17:54:00 GMT)

“Ecco a voi Louis”. Il debutto social del Royal baby. A postare le foto del terzogenito sono stati William e Kate e la foto del bacio della Sorellina Charlotte fa subito boom : Fino a quando Harry e Meghan non si diranno sì, la coppia del momento saranno sempre loro: William e Kate. Un esempio? Il terzo pargolo è venuto al mondo la mattina del 23 aprile 2018 e per tre lunghi giorni non si è potuto far altro che dar retta a quello e a quell’altro nome su cui i bookmakers scommettevano. Alla fine è arrivato il ‘verdetto’: il fratellino di George e Charlotte si chiama Louis Arthur Charles e sarà ...