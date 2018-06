Sony potrebbe lanciare degli smartphone Xperia bezel-less in futuro

PS5 potrebbe arrivare tra tre anni : Sony sta cercando di capire come i servizi e l'hardware possano funzionare insieme : Da qualche tempo continuano ad emergere notizie su PS5, ma la prossima console non è, in realtà, prossima al rilascio, stando al CEO di PlayStation John Kodera."Utilizzeremo i prossimi tre anni per preparare il prossimo passo, per essere in grado di poter fare un salto più in alto in futuro", ha detto Kodera, come riportato dal Wall Street Journal. I commenti di Kodera sono giunti in seguito alle ultime dichiarazioni che confermavano PlayStation ...