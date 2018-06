SONDAGGI ELEZIONI COMUNALI 2018 Amministrative ballottaggi | decisivo il consenso nel

SONDAGGI ELEZIONI Comunali 2018/ Ballottaggi Amministrative : Centrodestra in vantaggio nelle sfide con M5s-Pd : Sondaggi Politici Elettorali Elezioni Comunali 2018 : verso i Ballottaggi delle Amministrative , il Centrodestra in vantaggio nelle sfide con Pd e Movimento 5 Stelle(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 12:30:00 GMT)

SONDAGGI ELEZIONI COMUNALI 2018/ Amministrative : Brescia - in vantaggio Del Bono su Vilardi : SONDAGGI ELEZIONI Amministrative 2018 , intenzioni di voto verso COMUNALI : M5s in calo, Lega assieme al Centrodestra ad oggi vale il 41,5%. I dati dei Comuni raccolti pre-silenzio elettorale(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 14:35:00 GMT)

SONDAGGI ELEZIONI Comunali 2018/ Amministrative : M5s in calo - Lega con Centrodestra al 41 - 5% : Sondaggi Elezioni Amministrative 2018 , intenzioni di voto verso Comunali : M5s in calo , Lega assieme al Centrodestra ad oggi vale il 41,5%. I dati dei Comuni raccolti pre-silenzio elettorale(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 07:51:00 GMT)

Governo - erano meglio le elezioni anticipate? Ricordiamoci che i SONDAGGI sono inaffidabili : Il commercio riguardo gli avvenimenti futuri è un qualcosa vecchio come la storia dell’umanità. L’unica nota costante è stata che qualcuno ottiene dei sicuri guadagni vendendo l’incerto. L’ultima trovata in questo campo sono i sondaggi elettorali. Quante persone si mettono a commentarli senza avere la benché minima idea di quale sia la metodologia alla loro base e soprattutto della loro affidabilità? I sondaggi elettorali sono costruiti in ...

SONDAGGI - la Lega in aumento di 11 punti rispetto alle elezioni. M5s scende al 30 - 1% - Forza Italia crolla : A tre mesi dal 4 marzo, è boom per la Lega, che guadagna 11 punti nelle intenzioni di voto e tallona il Movimento 5 Stelle, che si conferma primo partito con il 30,1%, per la prima volta in calo rispetto al risultato elettorale (32,7%). I Sondaggi di Nando Pagnoncelli oggi sul Corriere della Sera evidenziano come i giorni che hanno preceduto la febbrile e incerta formazione del governo Conte – con una reale ipotesi di elezioni anticipate ...