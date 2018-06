Sole-24Ore | cambio al vertice | si dimette l' ad Moscetti

Pensioni - il vicedirettore del Sole 24Ore : 'La legge Fornero non si può abolire' : E' possibile abolire la legge Fornero ? Secondo alcuni esperti no, perché rappresenta un punto di forza della nostra finanza pubblica e, anche solo indebolirla, metterebbe a rischio debito e mercati . ...

Pronto il decreto Alitalia per la proroga - poi la frenata - Il Sole24Ore - : Il quotidiano economico scrive che è quasi Pronto il testo con la proroga ad ottobre per la presentazione delle offerte per l'acquisizione di Alitalia . Contestualmente sarà definito il rinvio dei ...