Soldatessa ferita da mortaio durante esercitazione

Carpegna - Soldatessa ferita gravemente in un'esercitazione : Carpegna, soldatessa ferita gravemente in un'esercitazione L’incidente è avvenuto nel corso di un addestramento a fuoco con mortai al poligono militare in provincia di Pesaro Urbino. La donna, una 27enne, avrebbe riportato gravi traumi facciali. Il ministro della Difesa Trenta ha "espresso ...