Smartphone Android in offerta oggi 12 giugno | Huawei Mate 10 Lite | Motorola Moto G6

Migliori Smartphone Android | La classifica di giugno 2018 : Migliori smartphone Android – Ecco la nostra classifica dei Migliori smartphone Android aggiornata a maggio 2018, per cui con tutte le ultime novità offerte da […] L'articolo Migliori smartphone Android | La classifica di giugno 2018 proviene da TuttoAndroid.

Su eBay “Il grande calcio merita grandi sconti” : offerte su tanti Smartphone Android : Su eBay anche "Il grande calcio merita grandi sconti": fino al 10 giugno 2018 saranno proposti sconti fino al 50% su smartphone Android, tra cui ci sono Honor 10, Sony Xperia XZ2 e Huawei P20 Pro L'articolo Su eBay “Il grande calcio merita grandi sconti”: offerte su tanti smartphone Android proviene da TuttoAndroid.

Ecco 149 applicazioni per Android che dovreste eliminare subito dal vostro Smartphone : Ecco una lista di ben 149 applicazioni per Android non sicure che dovreste disinstallare subito dal vostro smartphone, nel caso le abbiate installate. L'articolo Ecco 149 applicazioni per Android che dovreste eliminare subito dal vostro smartphone proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Android in offerta oggi 6 giugno : Nokia 6.1 - Honor 10 - Huawei P20 - Moto Z2 Play e Samsung Galaxy A8 (2018) : Gli Smartphone in offerta per oggi 6 giugno sono: Nokia 6.1, Honor 10, Huawei P20, Motorola Moto Z2 Play e Samsung Galaxy A8 (2018). Siete pronti allora a mettere mano al portafogli? Cosa acquisterete? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 6 giugno: Nokia 6.1, Honor 10, Huawei P20, Moto Z2 Play e Samsung Galaxy A8 (2018) proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Android in offerta oggi 3 giugno : Huawei P10 - Nokia 6.1 - Huawei P20 Pro - Samsung Galaxy S9 Plus e tanti altri : Gli Smartphone in offerta per oggi 3 giugno sono: Nokia 6.1, Huawei P10, Honor 9 Lite, Sony Xperia XZ2, Huawei P20 Pro e Samsung Galaxy S9 Plus. Siete pronti allora a mettere mano al portafogli? Cosa acquisterete? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 3 giugno: Huawei P10, Nokia 6.1, Huawei P20 Pro, Samsung Galaxy S9 Plus e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

DxOMark : presto sugli Smartphone Android arriverà una quadrupla fotocamera posteriore : Nicolas Touchard, vicepresidente di DxOMark, ha spiegato che i sistemi di imaging con più fotocamere sono un metodo per superare i limiti fisici dei telefoni L'articolo DxOMark: presto sugli smartphone Android arriverà una quadrupla fotocamera posteriore proviene da TuttoAndroid.

eBay ripropone le “Offerte imperdibili” : su Smartphone Android sconti fino al 50% : Su eBay fanno la loro ricomparsa le "Offerte imperdibili": soltanto per i prossimi cinque giorni saranno proposti sconti fino al 50% su smartphone Android, tra cui ci sono Honor 10, Samsung Galaxy S9 e Huawei P20 Pro L'articolo eBay ripropone le “Offerte imperdibili”: su smartphone Android sconti fino al 50% proviene da TuttoAndroid.

Un bug di Google App mostra il testo di messaggi privati recenti su Smartphone Android : Un bug di Google App mostra il testo dei messaggi privati recenti qualora l'utente inserisca uno specifico indirizzo web non valido. Alcuni utenti hanno evidenziato questo piccolo bug provando a cercare "the1975..com" e venendo portati ad un riassunto delle proprie conversazioni recenti. Google non ha rilasciato commenti ufficiali, ma risolverà verosimilmente il bug all'instante. L'articolo Un bug di Google App mostra il testo di messaggi ...

Hype lancia il servizio di pagamento NFC tramite Smartphone Android : Hype lancia il servizio di pagamento NFC tramite smartphone, disponibile all'interno dell'applicazione dedicata. Ecco quali sono gli smartphone Android compatibili con la funzionalità. L'articolo Hype lancia il servizio di pagamento NFC tramite smartphone Android proviene da TuttoAndroid.

HMD Global conferma che tutti gli Smartphone Nokia saranno aggiornati ad Android P : HMD Global ha confermato che Android P è in arrivo su tutti gli smartphone Nokia, da Nokia 1 fino a Nokia 8 Sirocco, inclusi i nuovi Nokia 2.1, Nokia 3.1 e Nokia 5.1. L'azienda ha confermato che anche Nokia 2, Nokia 1 e il nuovo Nokia 2.1, quest'ultimi due con Android GO, riceveranno l'aggiornamento e beneficeranno di tutti i vantaggi del sistema operativo Android P. L'articolo HMD Global conferma che tutti gli smartphone Nokia saranno ...

Motorola One Power : ecco il nuovo Smartphone firmato Motorola con notch e Android One : Motorola One Power dovrebbe essere il nuovo smartphone in arrivo dalla casa alata, senza Moto: notch, Android One e un design in linea con il mercato attuale. L'articolo Motorola One Power: ecco il nuovo smartphone firmato Motorola con notch e Android One proviene da TuttoAndroid.

Android - auto e Smartphone senza fili : Roma, 28 mag. , askanews, Il colosso tecnologico Google è riuscito a rendere wireless il collegamento tra smartphone e la piattaforma multimediale Android auto, da cui è possibile comandare sulla ...

Android : alcuni Smartphone sono già infetti da malware al momento dell'acquisto : Gli utenti che sono in possesso di uno smartphone Android sono stati messi in allarme dopo che sono stati trovati dei malware preinstallati su centinaia di telefoni usciti direttamente dalla confezione. L'adware, soprannominato Cosiloon, è stato scoperto dai ricercatori della ditta Cybersecurity Avast. Gli esperti di sicurezza hanno affermato che il malware è stato trovato su centinaia di telefoni Android distribuiti in diversi Paesi: Regno ...

ePrice propone gli “Sconti 5.0” con ribassi su Smartphone Android e informatica : ePrice lancia gli "Sconti 5.0", validi per tutta la settimana su moltissimi prodotti di informatica e non: tra questi spuntano anche diversi ribassi su smartphone e tablet Android, andiamo a scoprire i più interessanti. L'articolo ePrice propone gli “Sconti 5.0” con ribassi su smartphone Android e informatica proviene da TuttoAndroid.