Singapore | Kim | “Insieme a Trump supereremo sfide e scetticismo”

Trump-Kim : dopo Singapore - almeno - staremo un po’ in pace su Twitter : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il nordcoreano Kim Jong-un si sono stretti la mano per la prima volta a Singapore , scrivendo un nuovo importante capitolo della crisi che più...

TRUMP E KIM JONG-UN - USA E COREA DEL NORD PER LA STORIA/ Singapore : ma cosa ne pensa la Russia di Putin? : Singapore , l'incontro di pace fra Donald TRUMP e Kim JONG-UN sulla denuclearizzazione della COREA del NORD . Presidente Usa, "superati i problemi tra di noi" e invita dittatore a Casa Bianca(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 16:32:00 GMT)

Ecco cosa hanno mangiato Trump e Kim Jong-un a Singapore : Lo storico faccia a faccia tra Kim Jong-un e Donald Trump è durato alcune ore, in tutto, compreso una pausa pranzo molto ricca e variegata. Vediamo una rapida carrellata dei piatti che i due leader ...

Kim e Trump - teatro perfetto a Singapore . Ma il rischio maggiore per l’intesa sono loro due : L’incontro di Singapore si è concluso con sorrisi, strette di mano e la promessa di “cambiamenti significativi” nei rapporti tra Stati Uniti e Corea del Nord. Washington annuncia la sospensione delle esercitazioni militari con la Corea del Sud nella penisola coreana. La concessione americana è nuova e importante: diverse volte nel passato gli Stati Uniti avevano rifiutato di farla, spiegando che le esercitazioni sono un elemento fondamentale ...

Trump-Kim : presidente Usa lascia Singapore - non potevamo fare più