Simona Ventura | regina di umiltà e coraggio

Niente pace - Heather Parisi non perdona Simona Ventura : "Amici17" finisce senza la pace tra Simona Ventura e Heather Parisi. A serbare rancore è la ballerina americana che ieri ha risposto no al duo comico Pio e Amedeo quando le hanno chiesto di far pace ...

Amici 17 - Simona Ventura pronta a far pace - ma Heather dice no : Amici 17 è ormai alla finale, ma non sembrano voler terminare le polemiche che lo hanno caratterizzato negli ultimi mesi, questioni che hanno offuscato il resto per qualche tempo. Difficile infatti dimenticare la lite tra Simona Ventura e Heather Parisi, che le ha viste scontrarsi prima in diretta nei serali e poi sui social tramite post condivisi. Il tutto aveva portato poi ad un gelo tra le due donne, che non si rivolgevano nemmeno la parola. ...

Simona Ventura : fisico da urlo a 53 anni : Simona Ventura, 53 anni e non sentirli. La conduttrice posta sul suo profilo Instagram una foto in costume intero, durante un week end di mare e d’amore a Ischia, e il suo fisico statuario e scolpito lascia senza parole. Da sempre Simona è una seguace dell’alimentazione sana e della vita sportiva, ma anche di qualche trasgressione ogni tanto, come la “pizza della domenica” e qualche pranzetto supercalorico infilato tra un impegno e l’altro. A ...

Temptation Island Vip - conduce Simona Ventura/ Dopo la conferma si punta al cast : chi ci sarà? I primi nomi : Temptation Island Vip, conduce Simona Ventura: Dopo la conferma si punta tutto sui nomi del cast, chi ci sarà? I primi nomi emersi lasciano ben sperare... eccoli a seguire!(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 10:01:00 GMT)

Amici - è gelo tra Simona Ventura e Heather Parisi : Continua la guerra fredda fra Heather Parisi e Simona Ventura ad Amici. La conduttrice e la showgirl nelle ultime settimane si sono scontrate duramente e le loro liti, dallo studio del programma, si sono spostate anche sui social, dove sono volate parole grosse. Da qualche puntata però fra le due è calato il gelo: Heather e Simona non si rivolgono più la parola, nemmeno per litigare, e continuano a scambiarsi frecciatine a distanza. Lo scontro ...

Alessandra Appiano - il dolore dei vip per la morte. Simona Ventura : «Non pretendo di sapere il perché. Ti auguro la pace» : di Emiliana Costa Alessandra Appiano e il dolore degli amici. La scomparsa della nota scrittrice e volto della tv ha colto di sorpresa i colleghi del piccolo schermo, lasciando in loro un vuoto ...

Balla pure Maria De Filippi. Il miracolo di Alvaro Soler - e Simona Ventura - : Chi la segue da anni parla di 'evento storico'. Alla semifinale di Amici 17 anche la conduttrice Maria De Filippi è scesa in pista e si è scatenata in un ballo mai visto con Simona Ventura. A ...

Simona Ventura - la figlia Caterina compie 12 anni : commovente video su Instagram : Simona Ventura è tornata per restare, televisivamente parlando, prima come giudice di Amici poi come presentatrice di Temptation Island. Ma intanto anche la sua vita privata procede benissimo: giovedì 31 maggio ha compiuto dodici anni Caterina, la sua terza figlia, che ha preso in affido quando era piccolissima e che poi ha legalmente adottato nel 2014. Non sono riuscita a concentrare tutti i momenti felici che abbiamo vissuto e che ...

Simona Ventura : il mio pensiero su Maria De Filippi! : Simona Ventura, giudice alla diciassettesima edizione del talent show Amici, svela in un’intervista che cosa ne pensa di Maria De Filippi, ma non solo esprime il suo parere anche nei confronti di Barbara D’Urso. Sentite che cosa ha da dire. Simona Ventura nelle ultime stagioni televisive, ha condotto ben due edizioni del programma di servizi, “Selfie Le Cose Cambiano” ed è una delle giurate che fanno parte della ...

Amici - Simona Ventura lancia una frecciata a Heather Parisi : 'La Cuccarini è la numero uno' : Frecciatine durante ell'ottavo serale di Amici di Maria De Filippi andato in onda domenica 27 maggio su Canale 5. Durante il consueto segmento dedicato alla Lyp Sync Battle , una sfida che vede ...

“Beh - Lorella Cuccarini…”. Amici - Simona Ventura lo dice davvero. Davanti a Heather Parisi! La reazione : Questa settimana Amici è andato in onda di domenica, ma le emozioni e i colpo di scena non sono mancati. Basta pensare alla commozione di Marco Bocci, tornato al Serale dopo dieci giorni di ricovero in ospedale per una forte febbre improvvisa e una sospetta meningite, quando ha visto la sua Laura Chiatti (o meglio: sentito, visto che l’ha riconosciuta appena ha aperto bocca) entrare in studio e cantare ‘A mano a mano’ di ...