Sicurezza - Gabrielli : al via a breve sperimentazione taser : Genova, 12 giu. , askanews, - "Abbiamo terminato l'iter per dotare tutto il nostro personale di taser. Inizieremo a breve una sperimentazione sul campo per sottolineare che l'amministrazione è attenta ...

Gabrielli : "Presto taser ai poliziotti per la loro Sicurezza e per i cittadini" : Pistole elettriche per "agire in ulteriori condizioni di sicurezza e non arrecare danno eccessivo alle persone in certi interventi"