Siccità | ecco come i batteri si ‘alleano’ alle piante per contrastarla

(Di martedì 12 giugno 2018) Un team internazionale di ricercatori dell’Università degli Studi di Milanoe della King Abdullah University of Science and Technology (KAUST, in Arabia Saudita), coordinati da Daniele Daffonchio, professore ordinario di Microbiologia agraria alla Statale, ha studiato le modalita’ con cuiendofiti capaci di colonizzare i tessuti radicali delledeterminano un aumento della resistenza alla siccita’ della pianta ospite. Il lavoro, pubblicato sulla rivista Environmental Microbiology, contribuisce a rivelare i meccanismi con cui ipromotori della crescita radicale dellefavoriscono l’adattamento e la resistenza dellealla, un problema ambientale crescente non solo dei paesi subtropicali ma anche nei paesi Mediterranei, con potenziali importanti conseguenze economiche sull’agricoltura. Il team di ricerca ha studiato due ...