“Si sono lasciati!” Clamoroso | addio dopo 19 anni Terremoto nel mondo del gossip | erano

Belen e Iannone “Si sono lasciati” : secondo Spy “il lavoro ha spento il loro amore” : Belen e Iannone si sono lasciati. A dare la notizia di gossip è il settimanale Spy, nuova punto di riferimento per quel che riguarda amorini e amorazzi tra vip. secondo la rivista, la prova sarebbe l’assenza della showgirl argentina al Mugello, dove il pilota si è presentato da solo. Altra prova: “La Rodriguez dallo scorso 20 aprile non mostra immagini del fidanzato… Guardando invece il profilo del campione è addirittura dallo ...

“Sì a Tav e Tap : i Cinque stelle non possono bloccare tutto” - dice Picchi (Lega) : Roma. All’uscita dalle consultazioni al Quirinale, lunedì scorso, Matteo Salvini era parecchio accigliato per la piega presa dal confronto con i Cinque stelle. Sottolineava le differenze e le incompatibilità con il M5s su alcuni punti, tra cui giustizia, immigrazione e infrastrutture. Non esattament

Governo M5s-Lega - Di Maio : “Ci sono temi da chiarire - i nomi vengono dopo”. Salvini sul contratto : “Siamo al tratto finale” : Il bollettino della giornata sul Governo M5s-Lega è come al solito all’insegna degli alti e dei bassi. Resta la differenza dei toni – Salvini più “realista”, Di Maio più ottimista -, ma i tavoli di lavoro sul patto per il programma continuano. Resta il problema, ancora insormontabile, del nome da spendere come presidente del Consiglio: se i 5 stelle restano su Giuseppe Conte, i leghisti, dopo aver bruciato il loro Giulio ...

Governo M5s-Lega - Di Maio : “Più eurocrati attaccano - più sono motivato”. Salvini sul contratto : “Siamo al tratto finale” : Il bollettino della giornata sul Governo M5s-Lega è come al solito all’insegna degli alti e dei bassi. Resta la differenza dei toni – Salvini più “realista”, Di Maio più ottimista -, ma i tavoli di lavoro sul patto per il programma continuano. Resta il problema, ancora insormontabile, del nome da spendere come presidente del Consiglio: se i 5 stelle restano su Giuseppe Conte, i leghisti, dopo aver bruciato il loro Giulio ...

C’è speranza per Lucifer 4? Tom Ellis ai fan : “Siate pazienti - le vostre parole sono state ascoltate” : Da quanto Fox ha annunciato la cancellazione, togliendo la possibilità di vedere Lucifer 4, i fan di tutto il mondo, supportati anche dal cast e dalla crew della serie, si sono mobilitati dando il via alla campagna social #SaveLucifer. A una manciata di ore dalla cancellazione, l'hashtag ha raggiunto il milione di utenze a scala mondiale, rendendo il caso Lucifer unico nel suo genere. I social media, se usati con coscienza, hanno dimostrato di ...

STRISCIA LA NOTIZIA CONTRO FRANCESCO MONTE E PAOLA DI BENEDETTO/Video : “Si sono lasciati? Si sapeva già tutto" : STRISCIA la NOTIZIA CONTRO FRANCESCO MONTE e PAOLA Di BENEDETTO, Video: "Si sono lasciati? Si sapeva già tutto". Nuovo scoop del tg satirico di Antonio Ricci sulla coppia gossipara(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 23:35:00 GMT)

Lewis Hamilton - GP Azerbaijan 2018 : “Siamo ancora in un processo di apprendimento. Sono tornato rinvigorito” : Lewis Hamilton ha commentato l’imminente weekend del GP d’Azerbaijan, al quale senza ancora alcuna vittoria in stagione. “Sono trascorse soltanto tre gare. e gare. Ci sarebbe piaciuto vincere ma siamo ancora in un processo di apprendimento, che riguarda gomme, macchina e i nostri avversari. Durante i test e nelle prime gare è una questione di partire bene anche anche di trovare un buon feeling. Bisogna capire la propria ...

Governo - i renziani si scongelano. Marcucci : “Sì al confronto. Non sono ottimista - ma sorprese dietro l’angolo” : Il “dovere di fare presto” di Sergio Mattarella, l’apertura di Maurizio Martina e l’accelerazione di Dario Franceschini in un’intervista a Repubblica iniziano a scongelare anche i renziani, dopo il muro alzato nei minuti successivi all’incarico esplorativo conferito dal presidente della Repubblica a Roberto Fico, che inizia oggi le consultazioni. Così dalla sera alla mattina, il coro di “resteremo ...

“Simone ma che hai detto?!”. Gf : è già squalifica. Coccia Colaiuta ha esagerato ed è stato smascherato da Striscia la Notizia. Barbara D’Urso non perde tempo : “Verificherò - non sono una svicolona” : La seconda puntata del Grande Fratello 15 sta già facendo tremare la conduttrice. Appena è entrata in studio Barbara D’Urso lo dice subito senza troppi giri di parole: “Striscia ha fatto due segnalazioni e noi siamo pronti a controllare. Non vogliamo svicolare. Grazie a Striscia perché sono sempre puntuali nelle segnalazioni. Verificheremo e ve ne daremo contezza il prima possibile”. Cosa è successo? Striscia la notizia ...

Governo - Di Maio : “Ok al dialogo con il Pdd - la Lega non vuole”. Martina : “Sì a confronto se sono finite le ambiguità” : “Io accetto la richiesta del capo dello Stato e presto incontrerò il Presidente della Camera per valutare la possibilità di questo percorso, visto e considerato che dall’altra parte non hanno voluto ascoltare i loro stessi elettori che chiedevano a Salvini di fare questo passo”. Così Luigi Di Maio sul blog dove aggiunge: “Questa è la settimana decisiva e sono molto ottimista” perché “non sarà un’alleanza: quello che ...

“Si sono dati da fare”. GF - è successo : due concorrenti vanno al sodo. Non è passata neanche una settimana dall’inizio del reality ma gli ormoni sono scatenati e quei due si lasciano andare. Lei - però - è già pentita… : È iniziato da neanche una settimana ma già sta facendo parlare. Il Grande Fratello, ovvio. sono bastati pochi giorni per far saltare i nervi ad alcuni concorrenti (che già hanno litigato per benino); a farne piangere altri; a scatenare l’ormone. E su questo avremmo messo la mano sul fuoco. Durante una della ultime puntate di Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso ha raccontato ai fan tutto ciò che sta succedendo all’interno della casa e ha svelato ...

“SiMYsonoinnamorato” - i tifosi del Crotone esaltano l’attaccante dopo la prodezza contro la Juve [FOTO e VIDEO] : 1/14 LaPresse ...

“SiMYsonoinnamorato” - i tifosi del Crotone esaltano l’attaccante dopo la prodezza contro la Juve [FOTO e VIDEO] : 1/14 LaPresse ...

“Sì - è vero”. Belen Rodriguez adesso lo ammette. Dopo l’uscita delle sue foto insieme a Fabrizio Corona - lei irrompe in tv e sono parole inequivocabili. E ora? : Li avevano visti insieme in un lussuoso albergo milanese il gossip intorno a Belen Rodriguez e Fabrizio Corona si era scatenato immediatamente. Lei che, dicevano, lo preferisse ad Andrea Iannone impegnato in questi giorni con un nuova prova del motoGp, lui che, da parte sua, non l’aveva mai dimenticata e non ne aveva mai fatto mistero. Voci, rimbalzi, chiacchiere da bar. Poi sulla scena decide di irrompere lei, la diretta interessata. ...