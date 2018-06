Si schianta con lo scooter contro un' auto | morto Ciro | carabiniere in servizio

Venezia - si schianta contro un van mentre torna a casa da lavoro : Matteo muore a 22 anni : Matteo Montagner, cuoco di 22 anni di Musile, è morto dopo che la sua auto si è schiantata contro un furgone. Rimasto incastrato tra le lamiere della vettura, è deceduto quasi sul colpo. Ferito il guidatore del van, che è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso. Sul caso indaga la polizia.Continua a leggere

In vacanza a Santorini - 24enne si schianta con il quad e muore. Ferita la fidanzata : Alessandro Grisenti, operaio ventiquattrenne del Trentino Alto Adige, si trovava in vacanza con la fidanzata Alessia a Santorini quando, durante una gita in quad, i due giovani hanno avuto un terribile incidente. Lui è morto sul colpo, la ragazza è rimasta Ferita ma non è in pericolo di vita. Lo zio: “Erano una coppia bellissima”.Continua a leggere

Sotto effetto di droga al volante - va contromano e si schianta uccidendo i due figli a bordo : La donna di 25 anni trovata positiva ad alcol e droghe come la cocaina. Ha imboccato contromano un raccordo autostradale schiantandosi contro un grosso tir in uno spaventoso incidente stradale in cui i due figli di 5 e 7 anni sono morti.Continua a leggere

Al cellulare mentre guida - si schianta contro l’auto di Rebecca - incinta all’ottava mese - e la uccide : Craig Scott, uomo d'affari gallese di 51 anni, si è schiantato contro l'auto di Rebecca Evans, uccidendo lei e il bambino che portava in grembo. Nell'incidente è rimasto ferito gravemente anche il figlio di 2 anni della donna. L'uomo aveva terminato una chiamata al cellulare solo 14 secondi prima della tragedia e aveva superato il limite di velocità.Continua a leggere

Monte Urano. Si schianta con la bici contro una serrandina - ragazza trasportata in eliambulanza a Torrette : L'episodio si è verificato in via Montegrappa: erano da poco passate le 19 quando la ragazza, che stava percorrendo una strada in discesa, a un certo punto non è riuscita ad arrestare la sua marcia e ...

Milano - falchetto del Pirellone si schianta contro la vetrata di un grattacielo e muore : Milano, falchetto del Pirellone si schianta contro la vetrata di un grattacielo e muore Lo ha trovato un operaio che stava lavorando alla ristrutturazione di Torre Galfa, intanto si riaccende la polemica legata ai palazzi con vetrate Continua a leggere L'articolo Milano, falchetto del Pirellone si schianta contro la vetrata di un grattacielo e muore proviene da NewsGo.

Ubriaco fradicio si schianta contro un ponte e dà la colpa alla strada : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Ubriaco fradicio si schianta ...

Infarto mentre guida : 65enne invade la corsia opposta e si schianta contro un’auto : L’uomo, residente a Sedico, stava viaggiando quando si è sentito male ma è riuscito miracolosamente ad evitare un incidente più grave. Gli automobilisti di passaggio lo hanno soccorso e hanno chiamato i medici. Ora è in rianimazione, le sue condizioni sono serie.Continua a leggere

Seveso : motociclista si schianta contro un'auto in sosta - grave : Un motociclista è rimasto gravemente ferito domenica sera a Seveso: percorrendo la nazionale dei Giovi ha perso il controllo del suo scooterone ed è andato a schiantarsi contro un'auto in sosta. È ...

Lecce - perde il controllo dello scooter e si schianta : Andrea muore a 32 anni : Andrea Lopez Y Royo stava percorrendo la provinciale per Copertino all’uscita dell’abitato di Monteroni quando, per cause in corso di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo del suo scooter ed è finito contro un muretto di cinta. Il giovane, appartenente a una famiglia di origini nobili molto conosciuta in paese, è morto sul colpo.Continua a leggere

F1 – Bottas e la paura di schiantarsi : “pensavo che se fossi stato più veloce mi sarei ritrovato contro il muro” : Valtteri Bottas e i problemi di scivolamento della sua Mercedes: il finlandese della Mercedes analizza le sue qualifiche del Gp di Monaco, chiuse col quinto tempo Stratosferica pole position di Daniel Ricciardo oggi a Montecarlo. L’australiano della Red Bull partirà dalla prima casella in griglia domani al Gp di Monaco, appena davanti a Sebastian Vettel, che sul finale è riuscito a far meglio di Hamilton, ‘rubandogli’ la prima ...