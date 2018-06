Si immerge in acqua e resta incastrata in uno scoglio | salvata 

meteoweb.eu

: #Civitavecchia. In stato confusionale, si immerge in acqua e rimane incastrata su uno scoglio. #Salvata dagli agent… - QuesturaDiRoma : #Civitavecchia. In stato confusionale, si immerge in acqua e rimane incastrata su uno scoglio. #Salvata dagli agent… - CasilinaNews : Civitavecchia, in stato confusionale si immerge in acqua e rimane incastrata su uno scoglio - DailyWordItalia : Civitavecchia, in stato confusionale si immerge in acqua e rimane incastrata su uno scoglio -

(Di martedì 12 giugno 2018) In stato confusionale, siine rimanesu uno. Salvata dagli agenti della Polizia di Stato a Civitavecchia. E’ stato il portiere di un albergo ad accorgersi che qualcosa non andava. Una cliente, infatti, verso le 4, era uscita, scalza ed in evidente stato confusionale; un paio di ore dopo, non vedendola ritornare, ha dato l’allarme chiamando il 113. Subito una pattuglia della Polizia di Stato del Commissariato Civitavecchia si e’ recata sul posto, iniziando le ricerche nelle adiacenze dell’hotel, estendendole anche alla zona della spiaggia circostante. Percorrendo la zona pedonale della “Marina”, i poliziotti hanno notato una donna immersa infino al collo, con lo sguardo fisso nel vuoto. Gli agenti sono subito entrati in, verificando che la donna aveva un piede bloccato negli scogli, che le impediva ...